Reggio Calabria si colora con centinaia di uccelli: al CEDIR la 55ª Esposizione Ornitica dello Stretto | INFO E DATA

Dal 30 ottobre al 1° novembre 2026, il Foyer della Sala Versace presso il CEDIR di Reggio Calabria ospiterà la storica 55ª Esposizione Ornitica dello Stretto – Città di Reggio Calabria. Organizzata dall’Associazione Ornicoltori “FATA MORGANA” (A.O.F.M.), con il patrocinio del Comune di Reggio Calabria, la manifestazione rappresenta uno degli appuntamenti più attesi dedicati alla natura, all’avifauna e al mondo scientifico-divulgativo. L’evento, a ingresso completamente gratuito, si propone come un’esperienza educativa e immersiva pensata per famiglie, appassionati e studenti. I visitatori potranno ammirare da vicino centinaia di esemplari di rara bellezza e colori straordinari: dai vivaci canarini agli splendidi pappagalli, fino a diverse altre specie esotiche e autoctone.

Il Programma e gli Orari di Apertura

Venerdì 30 Ottobre :

o Mattina (09:00 – 12:00): Mettendo al centro la formazione dei giovani, la prima mattinata

sarà interamente riservata agli Istituti Scolastici del territorio.

o Pomeriggio (ore 17:30): Inaugurazione ufficiale e apertura dell’esposizione.

: o Mattina (09:00 – 12:00): Mettendo al centro la formazione dei giovani, la prima mattinata sarà interamente riservata agli Istituti Scolastici del territorio. o Pomeriggio (ore 17:30): Inaugurazione ufficiale e apertura dell’esposizione. Sabato 31 Ottobre : Apertura continuata al pubblico dalle 09:00 alle 19:00.

: Apertura continuata al pubblico dalle 09:00 alle 19:00. Domenica 1° Novembre: Apertura al pubblico dalle 09:00 alle 15:00.

Non solo ornitologia: spazio anche alla Micologia

Ad arricchire la proposta culturale di questa edizione vi sarà anche un’Esposizione Micologica curata dall’Associazione Micologica Culturale “Aspromonte”, un’ulteriore occasione per approfondire la conoscenza della flora spontanea e del patrimonio naturale del territorio calabrese. “Si tratta di un’opportunità unica per immergersi nella biodiversità e apprezzare la delicatezza della natura”. “I nostri amati beniamini alati saranno i protagonisti di una mostra nata per incantare, educare e sensibilizzare grandi e piccini al rispetto del mondo animale”.