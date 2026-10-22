Reggio Calabria, scossone alla Svi.Pro.Re: l’Amministratore Unico Antonino Battaglia ha comunicato le dimissioni

L’Avvocato Antonino Battaglia ha comunicato le dimissioni dalla carica di Amministratore Unico di Svi.Pro.Re, società in house della Città Metropolitana di Reggio Calabria. La decisione, comunicata qualche giorno fa, è del tutto personale. L’incarico, infatti, cessava nel 2027, e non era dunque in scadenza. Per un atto di coerenza e correttezza istituzionale, però, Battaglia ha voluto fare un passo indietro, offrendo così la possibilità – all’attuale Amministrazione metropolitana – di avere una governance societaria non ereditata, bensì di diretta e propria espressione.

L’Amministratore dimissionario, infatti, era stato nominato circa due anni fa dalla precedente Amministrazione. Dopo la nuova stagione politica, e l’elezione di un nuovo Sindaco, Battaglia ha così deciso di optare per questa scelta. Va precisato che le dimissioni non sono mai state, in alcun modo, sollecitate dall’attuale Amministrazione, che non ha interferito sulla decisione. Che è, ribadiamo, del tutto personale.