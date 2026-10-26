Reggio Calabria, scattano i lavori notturni sulle Bretelle del Calopinace: le immagini in diretta, “è iniziata la riqualificazione totale” | VIDEO

Le lancette dell’orologio segnano le ore 21:15 di lunedì 26 ottobre quando gli schermi degli smartphone dei cittadini reggini si illuminano con un nuovo aggiornamento in presa diretta. Con una storia social pubblicata sul proprio profilo ufficiale, il sindaco Francesco Cannizzaro ha mostrato alla città l’avvio effettivo delle operazioni, rispettando al minuto l’impegno preso con la cittadinanza con una puntualità svizzera. Nelle immagini rilanciate dal primo cittadino si vede chiaramente l’orario sullo schermo, la chiusura della carreggiata predisposta dalla Polizia Locale con lampeggianti e transenne, e i primi possenti mezzi pesanti già entrati sul tracciato per dare il via alle operazioni di fresatura. L’attesa è finita e l’intervento sulle bretelle del Calopinace è ufficialmente realtà, segnando l’apertura di una stagione che promette di cancellare per sempre l’immagine degradata e pericolosa di una delle arterie più trafficate del centro urbano.

Asfalto hi-tech, barriere a norma e autovelox fissi per azzerare gli incidenti mortali

Le immagini trasmesse dal vivo hanno riacceso i riflettori sulla portata straordinaria di un intervento strutturale destinato a rivoluzionare l’asse viario. Le ruspe e le macchine operatrici al lavoro avvieranno nelle prossime ore la posa di un asfalto hi-tech ultra resistente, una miscela innovativa progettata per sopportare le sollecitazioni più estreme e garantire un’aderenza impeccabile in ogni condizione meteo. L’intervento cancella alla radice decenni di incuria eliminando i vecchi muretti scheggiati, i fantomatici guardrail non a norma e quelle ringhiere traballanti affacciate sull’alveo del torrente, sostituendoli con barriere di sicurezza omologate e una segnaletica orizzontale e verticale totalmente rinnovata. Il piano include la stretta decisiva contro la piaga dei pirati della strada: lungo il percorso, dove vige il limite invalicabile di 50 km/h, verranno installati autovelox fissi per fermare per sempre le corse folli a oltre 100 km/h di automobilisti e centauri indisciplinati, mettendo la parola fine alla scia di incidenti mortali che negli anni ha strappato la vita a pedoni e motociclisti.

Reggio Calabria al passo con l’Europa: la svolta dei cantieri notturni contro il traffico

La vera rivoluzione che traspare dai fari accesi lungo il cantiere del Calopinace risiede nella modernità del metodo operativo, che allinea finalmente Reggio Calabria ai modelli organizzativi delle grandi città italiane ed europee. La scelta di far partire le ruspe alle nove di sera e proseguire i lavori esclusivamente durante le ore di buio risponde alla precisa volontà di non paralizzare la viabilità cittadina, azzerando le chilometriche code e i disagi quotidiani che per decenni hanno tenuto in ostaggio residenti, lavoratori e studenti. L’introduzione sistematica dei cantieri notturni archivia definitivamente una gestione anacronistica dei lavori pubblici e proietta l’amministrazione in una dimensione di efficienza e rispetto verso la cittadinanza, dimostrando sul campo che anche nel cuore del Mezzogiorno è possibile pianificare grandi opere infrastrutturali senza sacrificare la vivibilità urbana.