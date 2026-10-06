Reggio Calabria, sbarco al porto: arrivata la nave Ong Oyvon con 27 migranti a bordo

Nuovo sbarco di migranti al porto di Reggio Calabria. Alle 21:30 è giunta nello scalo cittadino la nave Ong Oyvon, con a bordo complessivamente 27 cittadini stranieri provenienti da diversi Paesi africani. Secondo le informazioni disponibili, tra le persone arrivate a Reggio Calabria ci sono 25 uomini e 2 donne. Nel gruppo risultano presenti anche 7 minori stranieri non accompagnati, indicati con l’acronimo MSNA. I Paesi di provenienza dei cittadini stranieri sono Etiopia, Eritrea, Senegal e Mali.

Reggio Calabria, la nave Ong Oyvon arriva in porto alle 21:30

L’arrivo della Ong Oyvon è avvenuto alle 21:30 presso il porto di Reggio Calabria, che ancora una volta diventa punto di approdo per cittadini stranieri soccorsi lungo le rotte migratorie del Mediterraneo. A bordo della nave si trovavano 27 persone, un gruppo composto in larghissima parte da uomini ma nel quale risultano presenti anche due donne e sette minori non accompagnati. L’arrivo nello scalo reggino si inserisce nel quadro degli sbarchi che periodicamente interessano le coste e i porti del Sud Italia e che richiedono l’attivazione delle procedure di accoglienza e identificazione previste per i cittadini stranieri giunti sul territorio nazionale.

A bordo 25 uomini e 2 donne

Dei 27 migranti arrivati a Reggio Calabria, 25 sono uomini e 2 sono donne. Un dato che fotografa la composizione del gruppo giunto nello scalo calabrese nella serata del 6 ottobre. Particolare attenzione riguarda la presenza dei 7 minori stranieri non accompagnati, una categoria sottoposta a specifiche forme di tutela previste dall’ordinamento italiano. La presenza di minori senza adulti di riferimento costituisce infatti uno degli aspetti più delicati nella gestione degli sbarchi, proprio per la necessità di garantire protezione, assistenza e percorsi adeguati alla loro condizione.

Sette minori stranieri non accompagnati tra i migranti arrivati a Reggio Calabria

Tra le persone sbarcate figurano dunque 7 MSNA, cioè minori stranieri non accompagnati. La definizione riguarda i cittadini di età inferiore ai 18 anni che si trovano sul territorio italiano senza genitori o altri adulti legalmente responsabili della loro tutela. Il loro arrivo rende particolarmente rilevante la fase successiva allo sbarco, che prevede l’attivazione delle procedure previste per la presa in carico dei minori. Nel caso dell’arrivo al porto di Reggio Calabria, il dato più significativo è proprio quello relativo alla presenza di sette giovani all’interno di un gruppo complessivo di 27 persone.

I migranti provengono da Etiopia, Eritrea, Senegal e Mali

Le persone arrivate nel porto reggino provengono da quattro diversi Paesi africani: Etiopia, Eritrea, Senegal e Mali. Si tratta dunque di un gruppo eterogeneo per nazionalità e provenienza geografica, composto da cittadini dell’Africa orientale e dell’Africa occidentale. La presenza di persone provenienti da territori differenti conferma come le rotte migratorie dirette verso il Mediterraneo coinvolgano spesso cittadini originari di aree molto distanti tra loro. In questo caso, l’arrivo a Reggio Calabria comprende persone provenienti dal Corno d’Africa, come Etiopia ed Eritrea, e dall’Africa occidentale, come Senegal e Mali.

Porto di Reggio Calabria ancora al centro delle operazioni di sbarco

Il porto di Reggio Calabria torna dunque a essere interessato da un’operazione di sbarco di cittadini stranieri. Lo scalo reggino, per la sua posizione geografica nel cuore dello Stretto di Messina, rappresenta uno dei punti strategici della costa calabrese e può essere individuato come porto di destinazione nell’ambito delle operazioni che interessano le navi impegnate nel soccorso e nel trasporto di migranti. L’arrivo della Ong Oyvon alle 21:30 porta quindi nuovamente l’attenzione sul ruolo di Reggio Calabria nell’ambito della gestione dei flussi migratori che interessano il Mediterraneo centrale.

Un gruppo di 27 persone giunto nello Stretto

Il dato complessivo resta quello di 27 cittadini stranieri giunti in serata nello scalo reggino. La composizione del gruppo è precisa: 25 uomini, 2 donne e, tra gli uomini indicati nel resoconto, 7 minori stranieri non accompagnati. L’origine geografica comprende invece quattro Paesi: Etiopia, Eritrea, Senegal e Mali. Sono questi gli elementi principali che delineano il quadro dello sbarco avvenuto nella serata di martedì 6 ottobre a Reggio Calabria.

Reggio Calabria e il tema dell’accoglienza

Ogni arrivo di cittadini stranieri attraverso il porto comporta una serie di attività organizzative che riguardano l’identificazione delle persone, la valutazione delle condizioni individuali e la successiva gestione dell’accoglienza. Particolarmente delicata, in questo caso, è la presenza dei minori stranieri non accompagnati, per i quali il sistema di tutela prevede percorsi specifici e differenti rispetto a quelli destinati agli adulti. Il dato dei sette MSNA rappresenta dunque uno degli aspetti più significativi dello sbarco avvenuto a Reggio Calabria.

L’arrivo della Ong Oyvon nella serata del 6 ottobre

La nave Ong Oyvon ha fatto ingresso nel porto cittadino alle 21:30. A bordo si trovavano i 27 cittadini stranieri poi giunti sul territorio reggino. Il momento dell’approdo ha segnato l’avvio delle procedure legate allo sbarco e alla presa in carico delle persone arrivate. Le informazioni disponibili consentono al momento di definire con precisione soltanto il numero, la composizione e la provenienza geografica del gruppo. Non risultano invece, sulla base dei dati forniti, ulteriori dettagli sulle condizioni sanitarie dei migranti, sul viaggio compiuto o sulle successive destinazioni.

Migranti a Reggio Calabria, i dati dello sbarco

L’arrivo nello scalo reggino si caratterizza quindi per numeri contenuti ma per una composizione particolarmente significativa. Su 27 persone complessive, ben 7 sono minori stranieri non accompagnati. Le nazionalità coinvolte sono quattro, con cittadini provenienti da aree africane differenti. Il nuovo sbarco conferma il ruolo del porto di Reggio Calabria come uno degli scali del Mezzogiorno coinvolti nelle operazioni di approdo e accoglienza dei migranti soccorsi lungo le rotte del Mediterraneo. La situazione resta ora legata alle procedure successive allo sbarco, mentre il dato certo è quello dell’arrivo, alle 21:30, della Ong Oyvon con 27 cittadini stranieri a bordo.