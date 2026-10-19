Reggio Calabria, Ryanair apre le prenotazioni per l’estate 2027: confermati i voli per Londra e Parma | INFO UTILI

Buone notizie per chi programma di viaggiare dall’Aeroporto dello Stretto di Reggio Calabria. La compagnia aerea Ryanair ha reso disponibili alla prenotazione i voli verso Parma e Londra Stansted anche per i mesi di aprile e maggio 2027, ampliando l’orizzonte delle prenotazioni in vista della prossima stagione estiva. La novità riguarda due collegamenti particolarmente importanti per lo scalo reggino, che consentono di raggiungere direttamente sia l’Emilia-Romagna sia il Regno Unito, senza dover necessariamente utilizzare gli aeroporti di altre città.

Dalle schermate del sistema di prenotazione emergono le frequenze previste per entrambi i collegamenti: tre voli settimanali tra Reggio Calabria e Parma e due voli settimanali tra Reggio Calabria e Londra Stansted. Un aggiornamento significativo per i passeggeri che intendono organizzare con diversi mesi di anticipo viaggi, vacanze, soggiorni familiari e spostamenti per motivi personali o professionali.

Reggio Calabria-Parma, voli Ryanair tre volte a settimana: ecco i giorni

Il collegamento Reggio Calabria-Parma risulta programmato con tre frequenze settimanali, nelle giornate di martedì, venerdì e domenica. Il calendario di aprile 2027 mostra infatti partenze prenotabili nelle giornate di martedì 6, 13, 20 e 27, venerdì 2, 9, 16, 23 e 30 e domenica 4, 11, 18 e 25 aprile. La stessa distribuzione settimanale compare nel calendario di maggio, con voli disponibili nei giorni di martedì 4, 11, 18 e 25, venerdì 7, 14, 21 e 28 e domenica 2, 9, 16, 23 e 30 maggio. La rotta rappresenta un’opportunità di collegamento diretto tra la Calabria meridionale e l’Emilia-Romagna, due territori tra i quali si sviluppano spostamenti per ragioni familiari, lavorative, turistiche e di studio.

Reggio Calabria-Londra Stansted, due collegamenti settimanali anche nella primavera 2027

Confermata nelle schermate di prenotazione anche la disponibilità del collegamento Reggio Calabria-Londra Stansted, con due voli alla settimana, programmati il mercoledì e il sabato. Per aprile 2027 il calendario mostra le date di mercoledì 7, 14, 21 e 28 e sabato 3, 10, 17 e 24. A maggio, invece, compaiono i voli di mercoledì 5, 12, 19 e 26 e sabato 1, 8, 15, 22 e 29. Il collegamento con Londra continua dunque a figurare nella programmazione commerciale per la primavera 2027, offrendo ai viaggiatori reggini la possibilità di raggiungere direttamente uno dei principali poli economici e turistici europei. L’aeroporto di Stansted costituisce inoltre uno degli scali più utilizzati dalle compagnie aeree a basso costo per i collegamenti internazionali.

Estate 2027, nuove opportunità per l’Aeroporto dello Stretto e per il turismo

La disponibilità dei voli Ryanair anche nei mesi di aprile e maggio assume particolare rilievo per le prospettive dell’Aeroporto Tito Minniti, infrastruttura strategica per la mobilità dell’area dello Stretto di Messina. I collegamenti diretti con Parma e Londra possono rappresentare un’opportunità non soltanto per i residenti di Reggio Calabria e della provincia, ma anche per i viaggiatori provenienti dalla vicina Sicilia, che possono utilizzare lo scalo reggino per raggiungere le due destinazioni.

Inoltre, la programmazione dei voli nel periodo primaverile può favorire il turismo in ingresso in Calabria, consentendo ai visitatori di organizzare soggiorni sul territorio anche prima dell’inizio dell’alta stagione estiva. L’apertura delle prenotazioni costituisce quindi un segnale positivo per la continuità dei collegamenti dello scalo reggino, pur non rappresentando una garanzia di immutabilità della programmazione, che può essere soggetta a successive modifiche operative.

Voli Ryanair da Reggio Calabria, prenotazioni già disponibili per il 2027

La disponibilità commerciale delle due rotte trova riscontro anche sul sito della compagnia aerea: Ryanair propone voli Reggio Calabria–Parma e Reggio Calabria-Londra Stansted per aprile e maggio 2027. Le quattro schermate dei calendari mostrano dunque un quadro preciso: martedì, venerdì e domenica per Parma; mercoledì e sabato per Londra Stansted. Chi desidera partire dall’Aeroporto di Reggio Calabria durante la prossima primavera può già consultare le date e verificare le tariffe disponibili. I prezzi, gli orari e la disponibilità dei posti possono variare in funzione della data di prenotazione e degli aggiornamenti della compagnia. Per lo scalo dello Stretto si tratta di un ulteriore tassello nella programmazione della stagione estiva 2027, con due collegamenti diretti che restano disponibili anche nei mesi di aprile e maggio.