Reggio Calabria, Romeo e Curatola in visita al “De Amicis”: ispezione presso la mensa scolastica | VIDEO

I Consiglieri del Gruppo Consiliare "Reggio Futura", su input del sindaco Cannizzaro, hanno visitato la scuola "De Amicis" per verificare lo stato del servizio di mensa scolastica offerto agli alunni

Daniele Romeo e Luisa Curatola

Un po’ consiglieri, un po’ ispettori. Su proposta del sindaco Cannizzaro, i consiglieri comunali si stanno recando presso gli istituti scolastici cittadini per monitorare la qualità del cibo e il servizio offerto presso le mense scolastiche. Un’opera di controllo e valutazione effettuata a campione e senza alcun preavviso, in modo da verificare con chiarezza lo stato dell’arte. Il gruppo di Reggio Futura formato da Daniele Romeo e Luisa Curatola si è recato presso la scuola “De Amicis” riscontrando un servizio efficiente.

Insieme alla collega Luisa Curatola abbiamo riscontrato una situazione positiva: il cibo fresco, buono e servito caldo al momento, i piatti curati – racconta Daniele Romeo in un post social – Il servizio ben gestito su due turni per garantire la massima efficienza e puntualità; Abbiamo riscontrato attenzione e rispetto per le esigenze alimentari e religiose di tutti gli alunni. Continueremo a monitorare con cura i servizi dedicati ai nostri ragazzi e alle loro famiglie!“.

Romeo e Curatola al "De Amicis": sopralluogo presso la mensa scolastica
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