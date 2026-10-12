Reggio Calabria, Romeo e Curatola in visita al “De Amicis”: ispezione presso la mensa scolastica | VIDEO

Un po’ consiglieri, un po’ ispettori. Su proposta del sindaco Cannizzaro, i consiglieri comunali si stanno recando presso gli istituti scolastici cittadini per monitorare la qualità del cibo e il servizio offerto presso le mense scolastiche. Un’opera di controllo e valutazione effettuata a campione e senza alcun preavviso, in modo da verificare con chiarezza lo stato dell’arte. Il gruppo di Reggio Futura formato da Daniele Romeo e Luisa Curatola si è recato presso la scuola “De Amicis” riscontrando un servizio efficiente.

“Insieme alla collega Luisa Curatola abbiamo riscontrato una situazione positiva: il cibo fresco, buono e servito caldo al momento, i piatti curati – racconta Daniele Romeo in un post social – Il servizio ben gestito su due turni per garantire la massima efficienza e puntualità; Abbiamo riscontrato attenzione e rispetto per le esigenze alimentari e religiose di tutti gli alunni. Continueremo a monitorare con cura i servizi dedicati ai nostri ragazzi e alle loro famiglie!“.