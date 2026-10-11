Reggio Calabria, ripristino dell’acqua dopo il guasto all’impianto del Menta: l’avviso di Sorical

In corso a Reggio Calabria le operazioni di ripristino del servizio idrico dopo il fermo dell’Impianto di Potabilizzazione del Menta, provocato da un guasto alla rete di alimentazione elettrica verificatosi nelle scorse ore. A comunicarlo è Sorical, che informa i cittadini delle attività in corso e delle precauzioni da adottare durante il ritorno alla normalità. Con la riattivazione dell’impianto e la progressiva rimessa in esercizio delle adduzioni, i tecnici stanno procedendo al riempimento delle condotte e dei serbatoi di accumulo che alimentano la rete idrica cittadina.

Acqua torbida a Reggio Calabria, le raccomandazioni di Sorical

Durante queste operazioni potrebbero verificarsi, in alcune zone della città, temporanei fenomeni di lieve torbidità dell’acqua erogata. Sorical spiega “che si tratta di una condizione che può manifestarsi in seguito allo svuotamento delle condotte e alla loro successiva repressurizzazione, necessaria per ripristinare le normali condizioni di esercizio della rete”. Per questo motivo, in via precauzionale, Sorical raccomanda ai cittadini “di limitare temporaneamente l’utilizzo dell’acqua per bere, cucinare e per gli altri scopi alimentari, riservandone l’impiego ai servizi igienici e sanitari fino al completamento delle verifiche in corso”. La raccomandazione è legata alla fase di ripristino del servizio e alla necessità di verificare la regolarità dell’acqua distribuita attraverso la rete.

Controlli straordinari sull’intera rete idrica

Per garantire la sicurezza dell’erogazione, Sorical ha già predisposto una “campagna straordinaria e massiva di campionamenti sull’intera rete interessata dal disservizio. L’obiettivo è accertare la piena conformità e regolarità dell’acqua distribuita agli utenti, attraverso verifiche specifiche durante il progressivo ripristino del sistema idrico”. La società precisa inoltre che “le autorità sanitarie competenti sono state costantemente informate dell’evoluzione della situazione e che prosegue il raccordo operativo per garantire la massima tutela della salute pubblica”.

Quando tornerà tutto alla normalità?

Le operazioni di riempimento delle condotte e dei serbatoi sono ancora in corso e il ripristino del servizio procede gradualmente, parallelamente alle verifiche sulla qualità dell’acqua. Sorical ha assicurato che “saranno forniti ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore, sulla base dei risultati dei campionamenti e dell’avanzamento degli interventi”. Fino ad allora, resta valida la raccomandazione precauzionale di limitare l’utilizzo dell’acqua per scopi potabili e alimentari, in attesa dell’esito dei controlli e delle successive comunicazioni ufficiali.