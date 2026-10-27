Reggio Calabria, rimborso dell’IVA sugli assorbenti: approvata la mozione del Consigliere Parisi. L’attenzione del Comune alle sensibilità delle donne

Un segnale di attenzione verso le esigenze quotidiane delle donne arriva dalle Commissioni del Comune di Reggio Calabria, dove è stata votata all’unanimità una mozione per il rimborso dell’IVA sui prodotti per l’igiene mestruale. La proposta, presentata dal consigliere comunale Marco Parisi, affronta un tema che riguarda direttamente la vita quotidiana e le necessità essenziali della popolazione femminile, portando al centro del confronto istituzionale una questione spesso poco considerata nel dibattito politico. Il voto unanime rappresenta un primo passo verso la possibile introduzione di una misura concreta, che dovrà essere sviluppata attraverso i successivi passaggi istituzionali. L’iniziativa assume un significato anche per il lavoro delle Commissioni comunali, impegnate non soltanto sulle questioni amministrative e sulle problematiche tradizionalmente al centro della politica cittadina, ma anche su temi sociali che interessano da vicino la dignità delle persone, le pari opportunità e le esigenze quotidiane delle donne. Un confronto che, in questo caso, ha registrato la condivisione di tutti i componenti della Commissione, aprendo la strada a ulteriori approfondimenti sulla proposta.

Parisi: “Il valore di questa proposta va oltre il rimborso economico”

Ad annunciare il risultato della votazione è stato lo stesso consigliere comunale Marco Parisi, che ha sottolineato il significato sociale della mozione e ringraziato i colleghi per il sostegno ricevuto. L’obiettivo della proposta non è soltanto intervenire sul costo dei prodotti per l’igiene mestruale, ma anche riconoscere il carattere essenziale di una necessità che riguarda la vita delle donne e promuovere una maggiore sensibilità istituzionale su questi temi. Parisi ha inoltre evidenziato l’importanza di superare pregiudizi e disuguaglianze, richiamando in particolare la responsabilità degli uomini e di chi ricopre incarichi amministrativi nel contribuire a costruire una società più attenta alle esigenze femminili.

“Ci sono necessità che nessuna donna può scegliere di non avere. Riconoscerle significa affermare un principio di buon senso e dignità. La mozione che ho presentato a mia firma per il rimborso dell’IVA sui prodotti per l’igiene mestruale è stata votata all’unanimità in Commissione. Ringrazio tutti i colleghi per aver condiviso questo primo passo: ora lavoreremo perché possa tradursi in una misura concreta. Il valore di questa proposta va oltre il rimborso economico: è un messaggio di rispetto e attenzione verso un bisogno essenziale, troppo spesso trascurato nel dibattito pubblico. Ascoltare, comprendere e contribuire a superare pregiudizi e disuguaglianze è un dovere che abbiamo come amministratori, come cittadini e, soprattutto, come uomini. Questo atto lo dedico a mia figlia, affinché possa crescere in un mondo in cui il valore di essere donna sia una consapevolezza condivisa, non una conquista da rivendicare”.

Il voto unanime sulla mozione rappresenta dunque un passaggio significativo anche per il tipo di argomenti affrontati all’interno delle Commissioni comunali di Reggio Calabria. Accanto ai temi più ricorrenti dell’amministrazione cittadina, trova spazio una questione concreta che interessa la salute, la dignità e la quotidianità delle donne. La proposta di Parisi punta a trasformare questa attenzione in un intervento economico, riconoscendo il peso di una spesa legata a prodotti di prima necessità. L’approvazione in Commissione non determina ancora l’attivazione del rimborso, ma costituisce il primo risultato di un percorso che il consigliere ha annunciato di voler portare avanti affinché la mozione possa tradursi in una misura effettiva. Resta così al centro del confronto istituzionale un tema che unisce aspetti economici e sociali, con l’obiettivo di dare una risposta concreta a un’esigenza essenziale della popolazione femminile.