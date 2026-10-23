Reggio Calabria, respinta la mozione sugli operai Castore nelle Circoscrizioni. Ira Quartuccio: “bocciata perché l’ha presentata il CentroSinistra?” | VIDEO

“Bocciata. La mozione per l’assegnazione stabile delle squadre di operai della Castore alle circoscrizioni è stata respinta dalla maggioranza di centrodestra. E questo è il valore che vogliamo dare alle circoscrizioni? E’ questo è il valore che vogliamo dare agli interventi che sono necessari per la città e per i cittadini? Noi abbiamo scritto che si poteva dare seguito alla mozione anche compatibilmente con l’incremento delle risorse umane e nonostante questo è stata bocciata”. E’ quanto afferma, in un video sui social, il Consigliere di minoranza al Comune di Reggio Calabria Filippo Quartuccio nel commentare la bocciatura della maggioranza alla mozione del CentroSinistra per l’assegnazione stabile delle squadre di operai della Castore alle circoscrizioni.

Sdegnato, in accompagnamento al filmato, Quartuccio si chiede se sia stata respinta “perché l’ha presentata il centrosinistra. Con questo atteggiamento non cresce la Città”. Di seguito il video.