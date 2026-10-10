Reggio Calabria, pullman rischia di precipitare in una scarpata: l’allarme del sindaco di Roccaforte del Greco

“La prontezza di riflessi, la professionalità e l’abilità del conducente hanno evitato un grave incidente lungo la Strada Provinciale SP3, in località San Lorenzo, nel Reggino. Un pullman di linea, partito da Roccaforte del Greco e diretto a Reggio Calabria, ha rischiato di precipitare in una scarpata, con conseguenze potenzialmente drammatiche. L’episodio riporta con forza all’attenzione delle istituzioni le condizioni di grave criticità della viabilità provinciale tra il ponte di Bagaladi e il Comune di Roccaforte del Greco. Da mesi l’Amministrazione comunale segnala lo stato di questa arteria, essenziale per la mobilità, la sicurezza dei cittadini e i collegamenti del territorio con il resto della provincia. Le segnalazioni e gli appelli rivolti agli enti competenti devono ora tradursi in risposte concrete e tempestive”. Lo afferma in una nota Ercole Nucera, Sindaco del Comune di Roccaforte del Greco (RC).

“È necessario intervenire con urgenza. Con l’arrivo della stagione delle piogge e il prevedibile peggioramento delle condizioni meteorologiche, i rischi per automobilisti, pendolari, studenti e conducenti dei mezzi pubblici potrebbero aumentare ulteriormente. Non è accettabile che intere comunità siano costrette a percorrere ogni giorno una strada con livelli di sicurezza insufficienti, nonostante la sua funzione essenziale per i collegamenti del territorio. Chiediamo agli organi istituzionali competenti, a partire dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, di indicare con chiarezza gli interventi previsti e i tempi necessari per affrontare concretamente questa emergenza. La sicurezza stradale deve essere garantita attraverso interventi programmati, adeguati e tempestivi, senza attendere nuovi incidenti o conseguenze più gravi.

“Come Sindaco di Roccaforte del Greco, ribadisco che la sicurezza dei cittadini deve essere una priorità e non può essere subordinata a ritardi amministrativi, rinvii o impegni privi di seguito operativo. Chiediamo interventi urgenti, risposte immediate e una chiara assunzione di responsabilità da parte degli enti competenti. La tutela della vita umana deve restare una priorità assoluta. Vivere nelle aree interne non può significare rinunciare al diritto a collegamenti efficienti e infrastrutture sicure. L’auspicio è che anche questo grave episodio venga valutato con la massima attenzione e rappresenti l’occasione per adottare finalmente provvedimenti concreti. Servono interventi verificabili e tempi certi, prima che la situazione produca conseguenze ancora più gravi. L’Amministrazione comunale continuerà a rappresentare con determinazione le esigenze della comunità in ogni sede istituzionale, affinché sia garantita la sicurezza di quanti percorrono quotidianamente questa strada”.