Reggio Calabria, pulizia straordinaria di grate e caditoie in via De Nava: “finalmente si interviene sulle cause” | FOTO

“Proseguono in città gli interventi di manutenzione del sistema di raccolta delle acque meteoriche. In via De Nava, in particolare, è in corso una pulizia approfondita di grate e caditoie, con la rimozione di decine di metri cubi di terra. A evidenziare il lavoro è il cittadino di Reggio Calabria e lettore di StrettoWeb, Giovanni Di Bella, che esprime apprezzamento “per l’attività dell’assessore alle Manutenzioni Antonino Caridi. Dopo anni si sta intervenendo in maniera puntuale, utilizzando mezzi adeguati. La differenza ,sottolinea Di Bella, è che oggi si cerca di individuare la causa dei problemi e non soltanto provare a tamponarli. Finalmente a Reggio i problemi vengono risolti. Secondo Di Bella, gli interventi rappresentano il segnale di una maggiore attenzione verso le criticità del territorio. Particolare rilievo viene dato anche alla presenza dell’assessore Caridi sui cantieri: La sua presenza costante consente di seguire direttamente i lavori e verificare le problematiche. Di Bella conclude con un ringraziamento all’assessore, sottolineando l’importanza di una programmazione degli interventi orientata alla prevenzione e alla soluzione definitiva delle criticità”.