Reggio Calabria protagonista su Rai1: “Linea Verde Italia” tra Bronzi, Scilla e Stretto

Nella puntata di “Linea Verde Italia“, in onda su Rai 1 sabato 3 ottobre alle 12.25, Monica Caradonna e Tinto accompagneranno il pubblico a Reggio Calabria, in un viaggio racchiuso in una parola: “cangiari”, che nel dialetto reggino significa “cambiare”. I conduttori dall’Arena dello Stretto arriveranno alla costa di Melito di Porto Salvo, un territorio da millenni attraversato da popoli, lingue e rotte. Andranno alla scoperta dell’archeologia subacquea e dei capolavori ritrovati, come i celebri Bronzi di Riace custoditi presso il Museo Archeologico Nazionale, dove la tecnologia si mette al servizio della conservazione per proteggere due capolavori tanto preziosi quanto fragili e consegnarli al futuro.

Il viaggio farà poi tappa presso le alture di Pentimele, le antiche fortificazioni nate per difendere lo Stretto che diventano oggi punti di osservazione privilegiata per le migrazioni degli uccelli tra Africa ed Europa. Infine, arriveranno a Scilla per far conoscere al pubblico due antiche lavorazioni artigianali: quelle dei maestri d’ascia, orgoglio della cantieristica nautica locale, e la liuteria, legata alla tradizione della chitarra battente, strumento simbolo della musica popolare dell’Italia meridionale. La puntata è stata realizzata in collaborazione con il Ministero della Cultura – Dipartimento per le Attività Culturali.