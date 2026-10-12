Reggio Calabria, Pronto Soccorso Pediatrico al GOM. Festicini: “svolta storica, ora Occhiuto completi l’opera”

“Siamo davanti a una svolta storica per la sanità pediatrica reggina e l’intera area Sud della Calabria. La formale e lungimirante condivisione d’intenti tra questo Garante e la Direzione del Grande Ospedale Metropolitano (GOM) dimostra che la strada tracciata è quella giusta”. Lo dichiara il Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Cav. Dott. Lorenzo Festicini. “I vertici del GOM – spiega Festicini – hanno confermato con grande responsabilità la necessità di dare immediata attuazione alle linee guida regionali, chiedendo formalmente che la struttura sia dotata del Pronto Soccorso Pediatrico autonomo e dedicato previsto dalle nuove programmazioni. Si è creato un asse istituzionale virtuoso e operativo tra il Garante e l’Azienda Ospedaliera, uniti nell’obiettivo di elevare il GOM a centro di assoluta eccellenza”.

“Oggi il Governatore ha sul tavolo la straordinaria opportunità politica e istituzionale di completare l’opera”

“La palla passa ora, con le migliori premesse, al Presidente e Commissario ad Acta Roberto Occhiuto. Proprio grazie al suo Decreto n. 78 dello scorso marzo, la Regione ha già gettato le basi normative per questa rivoluzione. Oggi il Governatore ha sul tavolo la straordinaria opportunità politica e istituzionale di completare l’opera: firmare l’atto attuativo che sblocca il personale e le risorse per Reggio Calabria. Conosciamo la sensibilità del Presidente Occhiuto verso il diritto alla salute dei più piccoli e siamo certi che non lascerà cadere il grido d’aiuto del territorio e della stessa direzione del GOM. Il decreto porta la sua firma: adesso, insieme, dobbiamo solo scrivere la parola “fine” a questa attesa. Chiediamo l’immediata apertura del tavolo tecnico per consegnare al Governatore le chiavi di un successo che sarà di tutta la Calabria”, conclude Festicini.