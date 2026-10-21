Reggio Calabria, processo “Millennium”: assolto il prof. Nuccio Altomonte, era accusato di scambio elettorale politico-mafioso

Una pronuncia di assoluzione con la formula “per non aver commesso il fatto” segna, secondo le informazioni comunicate, l’esito favorevole della vicenda giudiziaria che ha coinvolto il professor Sebastiano “Nuccio” Altomonte, nell’ambito della nota operazione antimafia denominata Millennium. Una decisione di particolare rilievo, che rappresenta un importante risultato per la difesa sostenuta dagli avvocati Alba Nucera e Francesco Calabrese, professionisti che hanno assistito Altomonte nel delicato percorso giudiziario. Un risultato che pone in evidenza anche la qualità del lavoro svolto dallo Studio Legale Nucera e Calabrese, espressione di una difesa caratterizzata da preparazione giuridica, attenzione ai dettagli, determinazione e capacità di affrontare procedimenti giudiziari di particolare complessità.

Dall’inchiesta alla pronuncia assolutoria

La posizione del professor Altomonte era emersa nell’ambito dell’operazione Millennium, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, in relazione a ipotesi di scambio elettorale politico-mafioso. La vicenda aveva avuto rilevanti conseguenze personali e giudiziarie per il professore, inizialmente sottoposto a una misura cautelare nell’ambito del procedimento.

Già nell’aprile 2026 il Tribunale della libertà aveva disposto la sua scarcerazione, segnando un primo passaggio favorevole nel percorso processuale. L’assoluzione con la formula «per non aver commesso il fatto», ora riferita, assume un significato particolarmente importante perché riguarda direttamente la riconducibilità all’imputato delle condotte contestate.

Il ruolo determinante della difesa: Nucera e Calabrese

Al centro della vicenda si colloca il lavoro degli avvocati Alba Nucera e Francesco Calabrese, impegnati nella tutela delle ragioni del proprio assistito. Un’attività difensiva nella quale lo studio legale ha posto al centro il rigoroso esame delle contestazioni, il rispetto delle garanzie processuali e la tutela dei diritti dell’imputato. A distinguere l’operato dello Studio Legale Nucera e Calabrese sono la solidità della preparazione giuridica, la capacità di analisi delle questioni processuali e la determinazione nel sostenere le ragioni della difesa. Qualità che assumono un valore ancora maggiore quando si affrontano procedimenti complessi, caratterizzati da contestazioni particolarmente delicate e da una forte esposizione mediatica.

La bravura degli avvocati Alba Nucera e Francesco Calabrese emerge proprio nell’approccio al lavoro difensivo: non soltanto conoscenza approfondita del diritto, ma anche lucidità strategica, attenzione alle singole posizioni processuali e capacità di sviluppare argomentazioni giuridiche rigorose. Un lavoro che testimonia l’importanza di una difesa costruita con metodo, competenza e professionalità, nella quale ogni elemento viene esaminato con attenzione e ogni scelta viene orientata alla migliore tutela possibile dell’assistito.

Lo Studio Legale Nucera e Calabrese si distingue, in questa vicenda, per una concezione dell’attività forense che coniuga il rigore tecnico con l’impegno personale, la determinazione professionale con il rispetto delle garanzie costituzionali. Un modo di interpretare la professione legale che attribuisce alla preparazione, alla serietà e alla capacità argomentativa un ruolo centrale.

L’esito assolutorio rappresenta un importante riconoscimento del valore della difesa tecnica e del ruolo fondamentale dell’avvocatura nel sistema giudiziario. In procedimenti di particolare complessità e risonanza mediatica, il lavoro del difensore assume un’importanza essenziale: garantire che ogni posizione individuale venga valutata sulla base delle prove e nel pieno rispetto dei principi costituzionali.

Una pagina importante per la difesa e per lo Studio Legale Nucera e Calabrese

La pronuncia favorevole al professor Altomonte evidenzia ancora una volta l’importanza di una difesa competente, attenta e determinata. Per gli avvocati Alba Nucera e Francesco Calabrese, l’esito rappresenta un risultato professionale significativo in un procedimento giudiziario particolarmente delicato. Un risultato di particolare prestigio per lo Studio Legale Nucera e Calabrese, che valorizza la preparazione, l’impegno e le capacità professionali dei suoi avvocati, confermando l’importanza di un’assistenza legale fondata su studio approfondito, rigore giuridico e determinazione. La vicenda mette in luce il valore di professionisti capaci di affrontare le sfide giudiziarie più delicate con serietà, autorevolezza e piena consapevolezza delle responsabilità che accompagnano l’esercizio della professione forense.