Reggio Calabria, Poste Italiane installa due defibrillatori salvavita nelle sedi aziendali: ecco dove

Due nuovi defibrillatori salvavita sono stati installati a Reggio Calabria da Poste Italiane, nell’ambito di un programma nazionale dedicato alla sicurezza e alla tutela della salute nei luoghi di lavoro. I dispositivi semiautomatici esterni di ultima generazione sono stati collocati in due sedi aziendali della città: il primo nell’edificio di via Miraglia, che ospita gli uffici amministrativi provinciali di Poste Italiane, e il secondo in via Statale 18, dove operano i responsabili del recapito regionale. L’intervento rientra nell’iniziativa nazionale di cardioprotezione “La Sicurezza ci sta a Cuore”, attraverso la quale il Gruppo intende rafforzare le misure di prevenzione e migliorare la capacità di risposta alle emergenze cardiache.

I nuovi strumenti, dotati di sistemi di controllo remoto, saranno inoltre registrati presso le Centrali Operative del 118, contribuendo così ad ampliare la rete dei dispositivi salvavita presenti sul territorio calabrese. Un investimento che Poste Italiane ha scelto di realizzare volontariamente, senza uno specifico obbligo di legge, nell’ambito delle proprie politiche di sicurezza aziendale.

Defibrillatori a Reggio Calabria: installazioni in via Miraglia e via Statale 18

Le due sedi reggine sono state individuate nell’ambito del programma di diffusione dei dispositivi di primo soccorso negli edifici aziendali. In particolare, i defibrillatori semiautomatici esterni sono stati posizionati in aree altamente visibili e facilmente accessibili, in modo da consentirne un rapido utilizzo in caso di necessità. La tempestività dell’intervento rappresenta infatti un elemento determinante nelle emergenze cardiache: in caso di arresto cardiaco, l’impiego di un defibrillatore nei primi minuti può aumentare significativamente le probabilità di sopravvivenza.

Per questo motivo, l’iniziativa punta a rendere disponibili strumenti salvavita direttamente nei luoghi di lavoro, migliorando le procedure di primo soccorso e rafforzando la tutela delle persone che operano all’interno degli stabilimenti aziendali. I dispositivi installati a Reggio Calabria sono di ultima generazione e dispongono di un sistema di monitoraggio a distanza, attraverso il quale è possibile verificarne costantemente la funzionalità. Si tratta di una caratteristica pensata per garantire il controllo delle condizioni operative degli strumenti e favorirne la disponibilità quando si presenta un’emergenza.

Come funzionano i nuovi defibrillatori: indicazioni vocali e controllo remoto

Una delle principali caratteristiche dei nuovi dispositivi riguarda la possibilità di assistere il soccorritore durante le diverse fasi dell’intervento. In caso di emergenza, i defibrillatori semiautomatici sono infatti in grado di analizzare autonomamente il ritmo cardiaco della persona e di fornire indicazioni vocali chiare per guidare le operazioni di soccorso. Il sistema è progettato per rendere più semplice l’utilizzo dello strumento anche da parte di persone che non possiedono competenze mediche specifiche, attraverso istruzioni che accompagnano le procedure previste.

A questa funzione si aggiunge il monitoraggio remoto, che permette di controllare lo stato dei dispositivi e verificarne la piena operatività. La scelta di installarli in punti facilmente individuabili degli edifici aziendali risponde all’esigenza di ridurre i tempi necessari per raggiungere lo strumento in caso di arresto cardiaco. L’obiettivo del progetto è dunque integrare la presenza dei defibrillatori con procedure di emergenza più efficaci, mettendo a disposizione dei lavoratori strumenti tecnologici che possono contribuire a migliorare la rapidità e l’efficacia del primo soccorso.

In Calabria i dispositivi saranno registrati presso le Centrali Operative del 118

Un aspetto particolarmente importante dell’iniziativa riguarda l’integrazione dei nuovi dispositivi nella rete regionale di emergenza sanitaria. Tutti i defibrillatori installati in Calabria saranno registrati presso le Centrali Operative del 118, contribuendo a rafforzare la disponibilità e la mappatura degli strumenti salvavita sul territorio. Il progetto non si limita quindi alla dotazione delle sedi aziendali, ma si inserisce in una strategia più ampia di diffusione della cardioprotezione e di promozione della cultura del primo soccorso.

L’installazione dei dispositivi nelle strutture di Poste Italiane rappresenta una misura aggiuntiva rispetto agli obblighi normativi, realizzata per migliorare la tutela della salute dei dipendenti e contribuire alla rete di prevenzione delle emergenze cardiache. L’iniziativa si affianca inoltre a un articolato programma di formazione dedicato alle manovre salvavita, con l’obiettivo di aumentare il numero di persone in grado di riconoscere una situazione di emergenza e attivare tempestivamente le procedure di soccorso.

Il piano nazionale di Poste Italiane: 800 defibrillatori e oltre 35mila dipendenti coinvolti

Le installazioni di Reggio Calabria fanno parte di un investimento nazionale che prevede la distribuzione complessiva di 800 defibrillatori in 242 sedi di Poste Italiane distribuite sul territorio italiano. Il programma “La Sicurezza ci sta a Cuore” si propone di diffondere i dispositivi di cardioprotezione nei luoghi di lavoro, potenziare le procedure di primo soccorso e garantire maggiori strumenti di tutela alle persone che operano negli stabilimenti aziendali.

Accanto all’installazione dei defibrillatori, il Gruppo ha previsto uno dei più estesi programmi aziendali di formazione BLSD (Basic Life Support and Defibrillation), dedicato alle tecniche di supporto vitale di base e all’utilizzo dei dispositivi di defibrillazione. Su scala nazionale saranno coinvolti circa 9.500 addetti alla gestione delle emergenze, mentre oltre 35.000 dipendenti parteciperanno a sessioni informative e di sensibilizzazione sulla cardioprotezione e sulle manovre di primo soccorso. Il progetto punta quindi a integrare la disponibilità delle attrezzature con la preparazione del personale, affinché la diffusione dei dispositivi sia accompagnata da una maggiore conoscenza delle procedure da seguire nelle situazioni di emergenza.

Attraverso la distribuzione dei nuovi strumenti salvavita, la formazione specialistica e le attività di sensibilizzazione, Poste Italiane intende consolidare il proprio impegno nella prevenzione e nella sicurezza nei luoghi di lavoro. Le installazioni nelle due sedi di Reggio Calabria rappresentano una delle applicazioni territoriali di questa strategia, che mira a mettere risorse e competenze a disposizione non soltanto della popolazione aziendale, ma anche della collettività, attraverso il rafforzamento della rete di cardioprotezione e la diffusione delle conoscenze necessarie per affrontare le emergenze cardiache.