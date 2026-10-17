Reggio Calabria, Polisportiva Elio Sozzi pronta ai campionati di volley femminile di Serie C e D

Un fine settimana all’insegna della pallavolo femminile per la ASD Polisportiva Elio Sozzi, pronta a iniziare la nuova stagione nei campionati regionali FIPAV di Serie C e Serie D. La società amaranto si presenta ai nastri di partenza con due formazioni caratterizzate dalla presenza di numerose giovani atlete provenienti dal proprio settore giovanile, confermando la volontà di investire sulla crescita tecnica e sulla valorizzazione dei talenti del vivaio. Il primo appuntamento è in programma oggi, sabato 17 ottobre alle ore 17:00, con l’esordio casalingo della Serie C alla palestra di Gallina contro la Pediatrica Reggio Calabria. Domani, domenica 18 ottobre, toccherà invece alla Serie D, impegnata alle ore 19:00 al palazzetto di Pellaro contro l’Antico Casale. Due sfide che segnano l’inizio di altrettanti percorsi sportivi e rappresentano i primi impegni ufficiali di una stagione nella quale la società punta a coniugare competitività, formazione e continuità del proprio progetto.

Serie C e Serie D, il programma degli esordi della Polisportiva Elio Sozzi

La prima formazione a scendere in campo sarà quella impegnata nel campionato regionale di Serie C femminile, attesa dal debutto davanti al proprio pubblico nella palestra di Gallina. L’avversaria sarà la Pediatrica Reggio Calabria, in un incontro che darà ufficialmente il via alla nuova avventura sportiva delle amaranto. La gara rappresenterà anche l’occasione per presentare la squadra ai sostenitori e iniziare a verificare sul campo il lavoro svolto durante la preparazione. Il giorno successivo sarà invece la volta della formazione di Serie D femminile, chiamata ad affrontare la prima giornata di campionato in trasferta. Domenica 18 ottobre, alle ore 19:00, la Polisportiva Elio Sozzi sarà impegnata al palazzetto di Pellaro contro l’Antico Casale, in una sfida che consentirà alle giovani atlete di confrontarsi fin da subito con il livello e le dinamiche della competizione regionale. Due appuntamenti distinti, ma accomunati dalla stessa impostazione societaria, che considera la partecipazione ai campionati maggiori una parte fondamentale del percorso di maturazione delle proprie giocatrici.

Stefania Laurenda alla guida del progetto tecnico e spazio alle giovani

A coordinare il percorso sportivo delle due formazioni sarà Stefania Laurenda, allenatrice e direttore tecnico della ASD Polisportiva Elio Sozzi, alla quale è affidata la gestione di un progetto che punta a integrare risultati sportivi, crescita individuale e spirito di squadra. La presenza di numerose giovani atlete nelle rose di Serie C e Serie D rappresenta una scelta precisa della società, orientata a creare opportunità di confronto e maturazione per le ragazze cresciute nel proprio settore giovanile. L’obiettivo è accompagnarle progressivamente verso livelli di competizione più impegnativi, consentendo loro di acquisire esperienza e consolidare le capacità tecniche attraverso l’attività quotidiana in palestra e la partecipazione ai campionati regionali. La filosofia della Polisportiva Elio Sozzi continua dunque a mettere al centro il vivaio e il lavoro di formazione, considerati elementi essenziali per garantire continuità al progetto sportivo e costruire le basi delle future stagioni.

Non solo Serie C e D: la società parteciperà anche a cinque campionati giovanili e provinciali

L’attività della Polisportiva Elio Sozzi non si limiterà alle due formazioni impegnate nei campionati regionali. La società sarà infatti protagonista anche nei tornei giovanili Under 19, Under 17, Under 15 e Under 13, oltre che nel campionato provinciale di Seconda Divisione. Una partecipazione articolata che testimonia la volontà di garantire alle atlete un percorso sportivo strutturato e continuativo, dalla formazione di base fino all’esperienza nelle categorie maggiori. Il coinvolgimento di diverse fasce d’età permette di mantenere un collegamento costante tra l’attività giovanile e quella delle prime squadre, offrendo alle ragazze la possibilità di crescere gradualmente all’interno dello stesso ambiente sportivo. Accanto all’aspetto agonistico, il progetto societario continua a riconoscere allo sport un ruolo importante come strumento di formazione e aggregazione, valorizzando l’impegno delle atlete, il lavoro dello staff tecnico e la partecipazione delle famiglie alla vita della società.

Con l’avvio dei campionati regionali, la ASD Polisportiva Elio Sozzi si prepara quindi ad affrontare una nuova stagione all’insegna della determinazione e della fiducia nel lavoro svolto. L’esordio della Serie C a Gallina e quello della Serie D a Pellaro rappresentano i primi passi di un percorso che vedrà la società impegnata su più fronti, con una particolare attenzione alla valorizzazione delle giovani pallavoliste. La crescita del vivaio, la qualità dell’attività tecnica e la possibilità di confrontarsi con competizioni di livello crescente continueranno a essere i punti di riferimento di una realtà che punta a rafforzare il proprio progetto sportivo attraverso la formazione e la continuità.