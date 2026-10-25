Reggio Calabria, piazza Duomo si anima di bambini e ragazzi per la Madonna della Consolazione

Piazza Duomo a Reggio Calabria ha ospitato oggi, domenica 25 ottobre, il pellegrinaggio mariano diocesano dedicato ai bambini e ai ragazzi delle parrocchie, un appuntamento di fede e partecipazione presieduto dall’arcivescovo. L’iniziativa, incentrata sulla devozione alla Madonna della Consolazione, ha coinvolto i gruppi di catechismo, l’Azione cattolica e gli Scout, riunendo le diverse realtà educative e pastorali delle parrocchie in un momento condiviso di spiritualità. Il pellegrinaggio è stato inoltre collegato all’ottavo centenario di san Francesco d’Assisi, un riferimento che ha accompagnato il percorso di preparazione dell’appuntamento diocesano.

Il lavoro dell’Ufficio catechistico diocesano e dell’Azione cattolica

L’organizzazione del pellegrinaggio è stata il risultato della collaborazione tra l’Ufficio catechistico diocesano e l’Acr, che hanno lavorato insieme alla predisposizione del programma e dei materiali necessari per l’iniziativa. Le due realtà si erano già riunite più volte per preparare l’appuntamento, coordinando le attività rivolte ai bambini e ai ragazzi delle parrocchie. Un percorso organizzativo che ha coinvolto anche i sacerdoti e i responsabili dei gruppi, chiamati a preparare i partecipanti prima della giornata del pellegrinaggio.