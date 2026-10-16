Reggio Calabria, Piazza De Nava diventa una casa a cielo aperto: un flash mob per trasformare gli arredi senza acquistare nulla

Una stanza arredata in modo disordinato, con colori scoordinati, mobili fuori proporzione e oggetti sistemati senza un criterio preciso. Poi, sotto gli occhi dei passanti, la trasformazione dello stesso ambiente in uno spazio armonioso e funzionale, senza acquistare nulla di nuovo. È l’iniziativa che animerà Piazza De Nava, a Reggio Calabria, domenica 18 ottobre 2026, in occasione dell’apertura ufficiale della prima Settimana Nazionale dell’Home Personal Shopper, promossa da AHPS – Associazione Home Personal Shopper. Un evento inaugurale che punta a coinvolgere direttamente cittadini e visitatori attraverso un flash mob immersivo ed esperienziale, pensato per dimostrare come sia possibile migliorare la qualità degli ambienti domestici semplicemente imparando a scegliere e organizzare gli arredi con maggiore consapevolezza. L’appuntamento reggino darà il via a un progetto nazionale che coinvolgerà anche altre città italiane, con l’obiettivo di diffondere una nuova cultura dell’abitare e far conoscere una figura professionale ancora poco nota al grande pubblico.

Una stanza in Piazza De Nava: il flash mob tra arredo casuale e consapevole

Il cuore dell’iniziativa sarà il flash mob “Arredo Casuale e Arredo Consapevole”, che trasformerà Piazza De Nava in uno spazio dedicato alla casa e alle scelte quotidiane che ne determinano l’aspetto e la funzionalità. Al centro della piazza sarà allestita una stanza simbolica dell’abitare contemporaneo, inizialmente caratterizzata da un arredamento volutamente frammentato e casuale: colori che non dialogano tra loro, elementi dalle proporzioni poco equilibrate e complementi collocati senza una visione complessiva. Una rappresentazione di situazioni frequenti nelle abitazioni, spesso arredate attraverso acquisti d’impulso e decisioni prese in momenti diversi, senza seguire un progetto unitario. A quel punto entreranno in azione gli Home Personal Shopper di AHPS, che analizzeranno l’ambiente e procederanno alla riorganizzazione degli stessi arredi, applicando criteri stilistici e funzionali. I presenti potranno assistere dal vivo al cambiamento, osservando come l’armonia dei colori, il rispetto delle proporzioni, la valorizzazione dello spazio e l’equilibrio tra estetica e praticità possano modificare la percezione e la vivibilità di una stanza. Il messaggio dell’iniziativa è che il benessere domestico non dipende necessariamente dalla quantità di oggetti acquistati, ma dalla capacità di selezionare, combinare e organizzare ciò che già si possiede attraverso un metodo professionale.

La presidente Vittoriano: “Le scelte per la casa influenzano il nostro benessere”

A spiegare il significato dell’iniziativa è Letizia Vittoriano, architetto e presidente di AHPS, che sottolinea il legame tra le scelte di arredamento, l’identità personale e la qualità della vita quotidiana. “Le scelte che facciamo per la nostra casa influenzano ogni giorno il nostro benessere e la qualità della nostra vita. Eppure, troppo spesso vengono lasciate al caso. Con questa prima Settimana Nazionale vogliamo accendere i riflettori sull’importanza di abitare e scegliere con consapevolezza, facendo conoscere il valore dell’Home Personal Shopper: un professionista che accompagna le persone nelle scelte d’arredo, coniugando esigenze, identità, funzionalità ed estetica”, dichiara Vittoriano. La manifestazione intende quindi sensibilizzare il pubblico sull’importanza di un approccio ragionato all’organizzazione degli ambienti domestici, mostrando concretamente come una consulenza specializzata possa aiutare a evitare acquisti non necessari, valorizzare gli elementi già presenti e individuare soluzioni più coerenti con le esigenze di chi abita la casa. L’obiettivo è anche quello di far comprendere il ruolo dell’Home Personal Shopper, che non si limita a suggerire mobili o complementi, ma accompagna le persone in un percorso di scelta capace di conciliare gusto estetico, praticità e disponibilità economiche.

Consulenze per i cittadini e showroom aperti su prenotazione

Il flash mob non sarà soltanto uno spettacolo dimostrativo, ma anche un’occasione di incontro diretto tra professionisti, cittadini e appassionati di arredamento e design. Per tutta la durata dell’evento, gli Home Personal Shopper AHPS saranno a disposizione del pubblico per rispondere alle domande, fornire suggerimenti e illustrare le caratteristiche della propria attività professionale. L’iniziativa proseguirà anche nella giornata successiva, quando gli showroom partner presenti sul territorio apriranno le porte, su prenotazione, per offrire consulenze personalizzate. Un’opportunità per approfondire esigenze specifiche legate agli spazi domestici e favorire il dialogo tra cittadini, aziende e professionisti del settore. Il progetto punta infatti a costruire una collaborazione concreta tra le diverse realtà che operano nell’ambito dell’abitare, valorizzando le competenze professionali e il rapporto con il tessuto economico locale. Attraverso il confronto diretto e le attività dimostrative, AHPS intende rendere più accessibile la conoscenza di un metodo di consulenza che aiuta a individuare soluzioni coerenti con le necessità personali, a ottimizzare il budget disponibile e a migliorare l’organizzazione della casa.

Da Reggio Calabria a Catania, Napoli e Milano: il tour nazionale

L’appuntamento del 18 ottobre a Reggio Calabria rappresenta la prima tappa della Settimana Nazionale dell’Home Personal Shopper, un progetto che proseguirà attraverso un tour in diverse città italiane, tra cui Catania, Napoli e Milano. Le iniziative saranno dedicate alla diffusione della cultura dell’abitare e alla valorizzazione della figura professionale dell’Home Personal Shopper, indicata anche con l’acronimo HPS. L’associazione promotrice punta a favorire una maggiore conoscenza e il riconoscimento di questa professione nel panorama italiano, evidenziandone il contributo nella scelta di soluzioni d’arredo capaci di rispondere alle esigenze individuali e migliorare la funzionalità degli ambienti. Tra gli obiettivi della prima edizione figurano la promozione di una nuova consapevolezza nelle scelte domestiche, la dimostrazione dell’efficacia di un metodo professionale, la creazione di opportunità di incontro e collaborazione tra imprese, professionisti e cittadini e il rafforzamento della presenza di AHPS a livello nazionale. L’intero percorso sarà inoltre documentato attraverso interviste, video di backstage, Reel pubblicati sui canali social ufficiali e reportage fotografici dedicati. Il punto di partenza sarà dunque Reggio Calabria, dove una semplice stanza allestita in piazza diventerà lo strumento per raccontare come una casa possa ritrovare armonia, funzionalità e identità anche senza ricorrere a nuovi acquisti.