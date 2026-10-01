Reggio Calabria, Peppe Voltarelli torna in concerto al Cine Teatro Metropolitano

Peppe Voltarelli torna a Reggio per concludere un fine settimana di grande spessore artistico che unisce la grande canzone d’autore alle raffinate sonorità della tradizione corale, ospite della sezione autunnale del Balenando in Burrasca Festival. Si parte sabato 3 ottobre, alle ore 17:30 nella sala museale del Castello Aragonese di Reggio Calabria con la grande musica corale del concerto “Voci sullo Stretto”, interpretato dal Collegium Vocale Rhegion diretto dal Maestro Luigi Miriello.

Domenica 4 alle ore 19:00 invece il Cine Teatro Metropolitano di Reggio Calabria ospiterà il concerto di Peppe Voltarelli con Giuseppe Oliveto. Cantautore, attore e scrittore originario della Calabria, Voltarelli è una delle voci più originali, intense e riconoscibili della scena folk e d’autore italiana.

Voltarelli, dopo l’esperienza fondamentale come fondatore e leader de Il Parto delle Nuvole Pesanti, ha consolidato un percorso solista di altissimo profilo che intreccia musica, teatro e narrazione, portando la propria cifra stilistica e la sua poetica sui palchi di numerosi Paesi nel mondo. Nel corso di una carriera ricca di riconoscimenti, ha conquistato per ben tre volte la prestigiosa Targa Tenco. Il suo cammino artistico è costellato da preziose collaborazioni con grandi firme della musica italiana e internazionale, tra cui Claudio Lolli, Teresa De Sio, Sergio Cammariere, Roy Paci, Carmen Consoli, Bandabardò e Amy Denio. Sul palco del Metropolitano, Voltarelli sarà accompagnato da Giuseppe Oliveto al trombone e alla fisarmonica. Lo spettacolo offrirà al pubblico un viaggio emozionante attraverso le molteplici anime della sua musica tra le radici profonde della terra calabrese e la grande tradizione della canzone d’autore.

Dal canto suo, il Collegium Vocale Rhegion propone un affascinante programma attraverso le partiture di grandi maestri della composizione come Brahms, Debussy, Lauridsen, Mendelssohn, Rheinberger, Strauss e Whitacre. Spiega il Maestro Luigi Miriello: «L’amore e la natura, cantati attraverso le nuance impressioniste di Debussy e le tinte dei romantici tedeschi, con anche le suggestioni della musica moderna e di quella popolare. Un concerto di musica corale in cui epoche, stili e lingue differenti si susseguono e si intrecciano per offrire al pubblico il fascino di colori e poetiche diversi».Il Balenando in Burrasca Festival fa parte degli eventi turistici e culturali della Regione Calabria sostenuti dall’avviso “Sostegno e promozione turistica e culturale” e continuerà per tutto il mese di ottobre con nuovi appuntamenti.

INFORMAZIONI E DETTAGLI DEGLI EVENTI:

Sabato 3 ottobre 2026 – ore 17:30 Evento: “Voci sullo Stretto” – Collegium Vocale Rhegion (dir. M° Luigi Miriello)Luogo: Sala Museale del Castello Aragonese, Reggio Calabria