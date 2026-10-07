Reggio Calabria, pedone investito sulla SS106 a Pellaro: Polstrada sul posto, traffico rallentato

Incidente sulla Statale 106 nella zona sud della città, nei pressi della prima rotatoria di Pellaro. Sul posto gli agenti della Polizia Stradale di Brancaleone per gli accertamenti e la gestione della viabilità

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Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © StrettoWeb

Un pedone è stato investito pochi minuti fa sulla Strada Statale 106 nella zona di Pellaro, nella periferia sud di Reggio Calabria. L’incidente si è verificato in prossimità della prima rotatoria di Pellaro, lungo uno degli assi viari più trafficati dell’area. Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale di Brancaleone, impegnata negli accertamenti necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’investimento. Gli agenti stanno effettuando i rilievi e raccogliendo gli elementi utili per chiarire le circostanze in cui il pedone è stato investito sulla SS 106. Al momento non sono disponibili ulteriori informazioni ufficiali sulle condizioni della persona coinvolta né sulle modalità con cui si è verificato l’incidente. Per questo motivo, qualsiasi ricostruzione più dettagliata sarebbe prematura.

Possibili disagi alla viabilità sulla Statale 106

L’incidente si è verificato in un tratto particolarmente importante per la mobilità della zona sud di Reggio Calabria, utilizzato quotidianamente da migliaia di automobilisti per gli spostamenti da e verso Pellaro e i centri della fascia ionica. La presenza delle forze dell’ordine sulla carreggiata potrebbe determinare rallentamenti sulla SS 106 durante le operazioni di rilievo e messa in sicurezza dell’area. a situazione è in evoluzione e ulteriori dettagli potranno emergere nelle prossime ore dagli accertamenti della Polizia Stradale.

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