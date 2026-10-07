Reggio Calabria, pedone investito sulla SS106 a Pellaro: Polstrada sul posto, traffico rallentato

Un pedone è stato investito pochi minuti fa sulla Strada Statale 106 nella zona di Pellaro, nella periferia sud di Reggio Calabria. L’incidente si è verificato in prossimità della prima rotatoria di Pellaro, lungo uno degli assi viari più trafficati dell’area. Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale di Brancaleone, impegnata negli accertamenti necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’investimento. Gli agenti stanno effettuando i rilievi e raccogliendo gli elementi utili per chiarire le circostanze in cui il pedone è stato investito sulla SS 106. Al momento non sono disponibili ulteriori informazioni ufficiali sulle condizioni della persona coinvolta né sulle modalità con cui si è verificato l’incidente. Per questo motivo, qualsiasi ricostruzione più dettagliata sarebbe prematura.

Possibili disagi alla viabilità sulla Statale 106

L’incidente si è verificato in un tratto particolarmente importante per la mobilità della zona sud di Reggio Calabria, utilizzato quotidianamente da migliaia di automobilisti per gli spostamenti da e verso Pellaro e i centri della fascia ionica. La presenza delle forze dell’ordine sulla carreggiata potrebbe determinare rallentamenti sulla SS 106 durante le operazioni di rilievo e messa in sicurezza dell’area. a situazione è in evoluzione e ulteriori dettagli potranno emergere nelle prossime ore dagli accertamenti della Polizia Stradale.