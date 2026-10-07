Reggio Calabria, pauroso incendio sulle colline della città: vasto rogo a Ortì: due Canadair in azione

Un vasto incendio sta interessando nel pomeriggio di oggi, mercoledì 7 ottobre, le colline di Reggio Calabria, con un importante fronte di fuoco sviluppatosi nell’area di Ortì, sulle alture che dominano la zona settentrionale della città. Una densa colonna di fumo bianco e grigiastro si sta sollevando dalla vegetazione ed è visibile a grande distanza, tanto da essere osservabile chiaramente anche dalla fascia costiera e dai quartieri di Gallico, Archi, Catona e Santa Caterina. La situazione appare particolarmente delicata proprio per le caratteristiche geografiche della zona. Ortì si trova infatti in un settore collinare e montuoso immediatamente alle spalle dell’area urbana di Reggio Calabria, caratterizzato da forti pendenze, valloni, aree ricoperte di vegetazione e strade che in alcuni punti possono rendere difficoltoso l’accesso dei mezzi di soccorso.

Due Canadair impegnati sulle fiamme sopra Reggio Calabria

L’elemento più significativo è rappresentato dall’intervento dei mezzi aerei antincendio. Sul posto risultano presenti i velivoli identificati come CAN12 e CAN26, entrambi riconducibili alla flotta nazionale dei Canadair CL-415 impiegata nella lotta agli incendi boschivi. I codici CAN12 e CAN26 risultano storicamente associati a due Canadair della flotta antincendio nazionale, velivoli appositamente progettati per intervenire sui grandi incendi attraverso ripetuti rifornimenti d’acqua e successivi lanci sul fronte delle fiamme.

La presenza contemporanea di due Canadair è un segnale dell’importanza attribuita all’intervento e della necessità di cercare di circoscrivere rapidamente il rogo prima che possa guadagnare ulteriore terreno. Naturalmente la presenza dei due mezzi aerei non consente, da sola, di determinare l’estensione effettiva dell’incendio o il numero complessivo delle squadre impegnate a terra, informazioni che dovranno essere confermate attraverso comunicazioni ufficiali.

Le fiamme nell’entroterra tra Ortì e le alture a nord della città

Il punto interessato dall’incendio si trova nell’entroterra immediatamente a monte della parte settentrionale di Reggio Calabria. Guardando la disposizione geografica dell’area, il fronte è localizzato sulle colline alle spalle dei quartieri costieri di Gallico e Archi, in direzione del territorio di Ortì. Si tratta di una delle zone in cui il territorio urbano lascia rapidamente spazio alle prime propaggini dell’Aspromonte. Nel giro di pochi chilometri dal livello del mare si passa infatti dai quartieri densamente abitati della fascia costiera a un ambiente collinare e montano segnato da valloni e vegetazione. Uno degli aspetti più impressionanti dell’incendio è la quantità di fumo prodotta. La colonna si alza dalle colline e si distingue chiaramente sull’intero settore settentrionale del territorio comunale.