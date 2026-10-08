Reggio Calabria, Papa Leone XIV ha ricevuto Morrone in Vaticano: il sogno della visita nel 2028 prende forma

Una notizia che accende le speranze di Reggio Calabria e alimenta un sogno che potrebbe trasformarsi in uno degli appuntamenti più importanti della storia recente della città. Questa mattina, giovedì 8 ottobre 2026, Papa Leone XIV ha ricevuto in udienza monsignor Fortunato Morrone, arcivescovo metropolita di Reggio Calabria-Bova. La conferma arriva direttamente dal Bollettino della Sala Stampa Vaticana, che ha ufficializzato l’incontro tra il Pontefice e il presule reggino. Una notizia particolarmente significativa perché arriva appena ventiquattro ore dopo l’annuncio fatto dallo stesso Morrone, che ieri aveva anticipato la volontà di invitare Papa Leone XIV a Reggio Calabria nel 2028, in occasione delle celebrazioni per i cento anni della Basilica Cattedrale. L’incontro annunciato si è dunque concretizzato. Adesso resta da comprendere se durante il colloquio sia stato formalmente presentato l’invito e quale possa essere stata la risposta del Santo Padre.

L’annuncio di ieri nella Cattedrale: Morrone vuole portare il Papa a Reggio Calabria

Soltanto ieri StrettoWeb aveva raccontato l’importante annuncio fatto da monsignor Fortunato Morrone durante l’assemblea diocesana nella Basilica Cattedrale, appuntamento dedicato all’avvio del nuovo anno pastorale 2026-2027. Davanti alla comunità ecclesiale reggina, l’arcivescovo aveva anticipato l’incontro con Papa Leone XIV, spiegando di voler cogliere l’occasione per parlare della città e chiedere una visita pontificia in occasione del centenario del Duomo. Una prospettiva che aveva immediatamente suscitato grande interesse: l’arrivo del Papa rappresenterebbe infatti un evento straordinario non soltanto per l’Arcidiocesi, ma per tutta Reggio Calabria e per l’intera regione.

A distanza di poche ore, l’udienza comunicata dal Vaticano conferma che Morrone ha avuto la possibilità di incontrare personalmente il Pontefice. È il primo elemento concreto di una vicenda che potrebbe riservare sviluppi importanti nei prossimi mesi. Al momento, tuttavia, non è stata comunicata alcuna decisione ufficiale su una possibile visita di Leone XIV a Reggio Calabria.

Il centenario del Duomo nel 2028: perché sarebbe una visita storica

L’eventuale presenza di Papa Leone XIV a Reggio Calabria nel 2028 assumerebbe un significato particolare per la ricorrenza alla quale sarebbe collegata. La città si prepara infatti a celebrare i cento anni della Basilica Cattedrale, uno dei simboli più importanti della propria identità religiosa, storica e culturale. Il Duomo rappresenta un luogo profondamente legato alla memoria collettiva reggina, anche per il suo rapporto con la ricostruzione della città dopo il devastante terremoto del 28 dicembre 1908.

La ricorrenza del 2028 costituisce quindi un’opportunità per ripercorrere un secolo di storia e ricordare il percorso attraverso il quale Reggio Calabria ha ricostruito una parte fondamentale del proprio patrimonio monumentale e spirituale. Una celebrazione alla presenza del Pontefice darebbe all’anniversario una dimensione internazionale, trasformandolo in un’occasione di incontro per fedeli provenienti da tutta la Calabria e da altre regioni.Sarebbe anche una straordinaria opportunità per valorizzare Reggio Calabria, la sua Cattedrale e il suo patrimonio storico, portando l’attenzione sulla città e sulle sue radici cristiane.

Reggio Calabria e il legame con San Paolo: una storia cristiana antichissima

Un possibile viaggio di Papa Leone XIV avrebbe un significato che andrebbe ben oltre la ricorrenza del centenario. Reggio Calabria vanta infatti un legame antichissimo con la storia del cristianesimo, testimoniato anche dal passaggio di San Paolo Apostolo, ricordato negli Atti degli Apostoli durante il suo viaggio verso Roma. È un elemento di straordinario valore religioso e culturale, che colloca la città all’interno della storia delle prime comunità cristiane del Mediterraneo.

La tradizione legata a San Paolo costituisce ancora oggi una componente fondamentale dell’identità ecclesiale reggina. Un’eventuale visita del Pontefice potrebbe diventare quindi anche un’occasione per richiamare l’importanza storica e spirituale di Reggio Calabria, città che rappresenta da secoli un punto di incontro tra culture, popoli e tradizioni. Non soltanto il centenario di un edificio religioso, dunque, ma un appuntamento capace di raccontare duemila anni di storia cristiana sullo Stretto di Messina.

Il ricordo di Giovanni Paolo II e il sogno di una nuova visita pontificia

L’ipotesi di accogliere Papa Leone XIV richiama inevitabilmente alla memoria le storiche visite di Giovanni Paolo II a Reggio Calabria. La città conserva ancora il ricordo degli appuntamenti del 1984 e del 1988, quando Papa Wojtyła incontrò la comunità reggina, lasciando immagini e momenti di grande partecipazione popolare. Per tanti cittadini quelle visite rappresentano ancora oggi alcuni degli eventi religiosi più importanti vissuti a Reggio Calabria.

Il ritorno di un Pontefice dopo tanti anni avrebbe pertanto un valore straordinario, soprattutto per le nuove generazioni che non hanno mai avuto occasione di partecipare a un evento simile nella propria città. La prospettiva delle celebrazioni del 2028 alimenta così una speranza che coinvolge non soltanto la comunità ecclesiale, ma potenzialmente l’intero territorio metropolitano. Un eventuale arrivo di Leone XIV potrebbe richiamare migliaia di fedeli e richiedere un importante impegno organizzativo da parte della Chiesa locale e delle istituzioni. Si tratta naturalmente di uno scenario ancora ipotetico, che potrà essere valutato soltanto dopo un’eventuale conferma della Santa Sede.

L’incontro tra il Papa e Morrone: ora si attende di conoscere l’esito del colloquio

La notizia ufficiale di oggi rappresenta un passaggio importante nella prospettiva delineata ieri dall’arcivescovo. Monsignor Fortunato Morrone ha incontrato Papa Leone XIV, proprio come aveva annunciato alla comunità diocesana reggina. Il contenuto dell’udienza, però, non è stato reso noto nel comunicato vaticano. Non sappiamo quindi se il presule abbia avuto modo di illustrare dettagliatamente il progetto delle celebrazioni per il centenario, se abbia consegnato un invito formale o se il Santo Padre abbia espresso valutazioni sulla possibilità di recarsi a Reggio Calabria.

Sarebbe prematuro, dunque, parlare di una visita già programmata. Resta però il significato dell’iniziativa di Morrone, che ha manifestato pubblicamente la volontà di coinvolgere il Pontefice in una ricorrenza così importante per la Chiesa reggina. Il prossimo passo sarà comprendere se arriveranno dichiarazioni dell’arcivescovo dopo l’incontro o ulteriori comunicazioni ufficiali.

Reggio Calabria sogna Papa Leone XIV: il 2028 potrebbe diventare un anno indimenticabile

Tra l’annuncio di ieri e l’udienza di questa mattina sono trascorse appena ventiquattro ore, ma l’attenzione intorno alla possibilità di una visita pontificia a Reggio Calabria è destinata a crescere. Il centenario della Basilica Cattedrale nel 2028 rappresenta un’occasione di particolare prestigio e la volontà manifestata dall’arcivescovo Morrone dimostra l’ambizione di celebrare questa ricorrenza attraverso un appuntamento di grande valore spirituale.

L’arrivo del Papa potrebbe trasformarsi in una festa per tutta la città, coinvolgendo parrocchie, associazioni, giovani, famiglie e fedeli dell’intera Calabria. Per il momento c’è una sola certezza: Papa Leone XIV ha ricevuto oggi in Vaticano l’arcivescovo Fortunato Morrone, che proprio ieri aveva annunciato l’intenzione di invitarlo a Reggio Calabria. La possibilità che il Pontefice accolga questa proposta resta tutta da verificare, ma il sogno della città è ormai apertamente sul tavolo. Reggio Calabria spera di poter riabbracciare un Papa nel 2028, a quarant’anni dall’ultima visita di Giovanni Paolo II. L’udienza di oggi alimenta l’attesa: adesso la parola passa alla Santa Sede.