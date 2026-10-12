Reggio Calabria ospita tre Campionati Italiani di Dama: sfida tra i migliori giocatori di 12 regioni

Reggio Calabria diventa protagonista della dama italiana e si prepara ad accogliere tre Campionati Italiani che porteranno in città giocatori provenienti da dodici regioni del Paese. Dal 13 al 15 novembre, i locali del Seminario Arcivescovile Pio XI ospiteranno una manifestazione sportiva di rilievo nazionale, promossa dalla Federazione Italiana Dama, che vedrà disputarsi contemporaneamente tre importanti competizioni.

Si tratta del 48° Campionato Italiano di Dama Italiana categoria Regionali, del 13° Campionato Italiano categoria Provinciali e del 4° Campionato Italiano Over 65. Tre appuntamenti agonistici che riuniranno alcuni dei migliori damisti italiani delle rispettive categorie, trasformando per tre giorni la città dello Stretto in un punto di riferimento per gli appassionati di questa disciplina. L’iniziativa avrà anche una significativa dimensione turistica, grazie alla presenza di accompagnatori e tecnici che, insieme agli atleti, avranno l’opportunità di conoscere il patrimonio storico, culturale e paesaggistico del territorio reggino.

Tre Campionati Italiani al Seminario Pio XI: giocatori da dodici regioni

La manifestazione, organizzata nell’ambito delle attività della Federazione Italiana Dama, porterà a Reggio Calabria un confronto sportivo articolato in tre competizioni nazionali, ciascuna dedicata a una specifica categoria di giocatori. Il 48° Campionato Italiano di Dama Italiana categoria Regionali, il 13° Campionato Italiano categoria Provinciali e il 4° Campionato Italiano Over 65 si svolgeranno nello stesso periodo, dal 13 al 15 novembre, all’interno del Seminario Arcivescovile Pio XI. La partecipazione di damisti provenienti da 12 regioni italiane conferirà all’appuntamento una dimensione nazionale, favorendo l’incontro tra atleti con esperienze e percorsi differenti. Accanto ai protagonisti delle sfide ai tavoli da gioco saranno presenti accompagnatori, tecnici e appassionati, contribuendo a creare un’occasione di aggregazione e condivisione intorno a una disciplina nella quale concentrazione, capacità di analisi e strategia rivestono un ruolo fondamentale. Le tre giornate saranno dedicate al confronto agonistico, con Reggio Calabria chiamata a ospitare un evento che unisce competizione sportiva e partecipazione da diverse parti d’Italia.

Non solo sport: gli ospiti alla scoperta di Scilla e dell’Aspromonte

L’arrivo di giocatori e accompagnatori rappresenterà anche un’opportunità per promuovere le bellezze della Città Metropolitana di Reggio Calabria, attraverso iniziative pensate per far conoscere alcuni dei luoghi più caratteristici del territorio. Nell’ambito della manifestazione sono infatti previsti itinerari e momenti dedicati alla scoperta delle principali attrazioni paesaggistiche e storiche dell’area reggina. Tra le destinazioni indicate figura Chianalea di Scilla, il borgo marinaro affacciato sullo Stretto, conosciuto anche come la “Venezia del Sud” per la particolare conformazione delle sue abitazioni e per il rapporto diretto tra il centro abitato e il mare. Un altro luogo protagonista delle iniziative di valorizzazione territoriale sarà il Parco Nazionale dell’Aspromonte, con i suoi paesaggi montani e gli ambienti naturali che caratterizzano l’entroterra calabrese. La presenza dei partecipanti provenienti da dodici regioni offrirà così la possibilità di far conoscere realtà differenti del territorio metropolitano, dalla costa tirrenica agli scenari montani, affiancando all’appuntamento agonistico un’esperienza di carattere turistico e culturale.

Reggio Calabria vetrina nazionale per la dama e per il territorio

I tre Campionati Italiani rappresentano un’occasione per valorizzare una disciplina sportiva che richiede preparazione, concentrazione e capacità di elaborare strategie, mettendo alla prova le abilità dei partecipanti attraverso il confronto diretto. Dietro ogni partita si sviluppa infatti una competizione basata sull’analisi delle mosse e sulla capacità di prevedere le scelte dell’avversario, elementi che rendono la dama uno sport della mente. La contemporanea presenza a Reggio Calabria di tre competizioni nazionali consentirà di riunire giocatori appartenenti a categorie differenti, favorendo anche lo scambio di esperienze tra partecipanti di diverse età e provenienze. Per la città, l’appuntamento del 13, 14 e 15 novembre costituirà inoltre un’occasione di accoglienza e promozione del territorio, grazie all’arrivo di atleti, tecnici, accompagnatori e appassionati. Il Seminario Arcivescovile Pio XI diventerà così il punto di incontro di una manifestazione che intende coniugare sport, cultura e turismo, valorizzando tanto la dimensione agonistica della dama quanto le caratteristiche storiche e naturalistiche della provincia reggina. Un evento nazionale che porterà sulle rive dello Stretto rappresentanti di dodici regioni italiane, accompagnando le sfide sportive con la scoperta delle bellezze della Calabria.