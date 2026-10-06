Reggio Calabria, oggi il grande vertice sul futuro del Porto: istituzioni, imprese e ricerca al tavolo per trasformare lo Stretto in un motore di sviluppo | FOTO E INTERVISTE

È una giornata potenzialmente importante per il futuro del Porto di Reggio Calabria e, più in generale, per l’intero Sistema Portuale dello Stretto. Oggi, martedì 6 ottobre 2026, Palazzo Corrado Alvaro ospita infatti il workshop “Sistema portuale dello Stretto. Da Reggio Calabria un percorso di sviluppo per la competitività del territorio”, appuntamento promosso dalla Casa del Made in Italy di Reggio Calabria, articolazione territoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, insieme a Energia Media. L’incontro si è svolto dalle 9:30 alle 13:30 nella Sala Conferenze “Francesco Perri”, nel cuore istituzionale della città, e punta ad andare oltre il tradizionale schema del convegno.

L’obiettivo dichiarato è infatti quello di mettere attorno allo stesso tavolo Autorità portuale, istituzioni, Comuni, imprese, gestori dei servizi pubblici, professionisti, università e mondo della ricerca, trasformando il confronto in un percorso destinato a proseguire anche dopo la giornata odierna.

Porto di Reggio Calabria, non soltanto banchine: la sfida è costruire un nuovo modello di sviluppo

Il punto di partenza è una visione molto più ampia del ruolo che un porto può svolgere all’interno di una città contemporanea. Il Porto di Reggio Calabria non viene considerato soltanto come uno spazio destinato all’attracco delle navi, al transito dei passeggeri o alla movimentazione delle merci, ma come una vera piattaforma economica e territoriale in grado di dialogare con la città e con l’intera Area Metropolitana.

È proprio questa impostazione a rappresentare uno degli aspetti più significativi del workshop. Il porto può diventare il luogo nel quale convergono mobilità, turismo, logistica, servizi, innovazione tecnologica, ricerca e attività produttive, generando nuove opportunità per le imprese e aumentando l’attrattività del territorio.

Il tema è particolarmente attuale perché il futuro dello scalo reggino si inserisce in una stagione di forte attenzione istituzionale. Soltanto nelle ultime ore, infatti, a Reggio Calabria è stato illustrato anche un programma di interventi da circa 100 milioni di euro destinato al porto, con progetti che riguardano tra l’altro terminal crocieristico, riqualificazione delle banchine, elettrificazione, servizi per gli aliscafi, sicurezza e nuovi collegamenti con la città.

Il Sistema Portuale dello Stretto come infrastruttura strategica del Mediterraneo

La riflessione parte dal ruolo stesso del Sistema Portuale dello Stretto, considerato dai promotori un’infrastruttura strategica nel Mediterraneo e una possibile leva per la competitività dell’intero territorio metropolitano. La posizione geografica dello Stretto è infatti particolare: qui si incontrano Sicilia e Calabria, rotte marittime nazionali e internazionali, mobilità pendolare, collegamenti turistici e interessi economici che superano ampiamente i confini amministrativi delle singole città.

Proprio per questo la prospettiva del workshop è quella di guardare a Reggio Calabria non in maniera isolata, ma come componente di un sistema più vasto nel quale il porto può svolgere una funzione di raccordo tra territorio urbano, infrastrutture, imprese e reti di trasporto. L’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, in questa impostazione, non è quindi soltanto il soggetto chiamato alla gestione tecnica degli scali, ma uno degli attori potenzialmente decisivi per costruire nuove politiche di sviluppo.

Reggio Calabria e Messina, lo Stretto sempre più al centro delle strategie

Il dibattito sul porto si lega inevitabilmente alla costruzione di una prospettiva integrata tra le due sponde. Reggio Calabria e Messina costituiscono infatti due realtà urbane strettamente connesse da flussi quotidiani di persone, servizi e attività economiche. La questione portuale assume quindi una dimensione che va ben oltre il singolo scalo. Le iniziative istituzionali degli ultimi giorni hanno ulteriormente acceso i riflettori sull’idea di un’Area Integrata dello Stretto, nella quale i porti non siano considerati in concorrenza tra loro ma all’interno di una strategia comune. La sfida consiste nel capire come utilizzare questa collocazione geografica per trasformarla in un vantaggio competitivo, sviluppando collegamenti più efficienti e creando servizi capaci di intercettare turismo, investimenti e nuove attività produttive.

Il porto deve dialogare con la città

Uno dei grandi nodi che il workshop intende affrontare riguarda il rapporto tra pianificazione portuale e pianificazione urbana. Per molti decenni, in numerose città italiane, le aree portuali sono state percepite come spazi separati dal tessuto urbano. Oggi questa impostazione è profondamente cambiata. Il porto moderno deve diventare sempre più accessibile, integrato e connesso.

Questo significa affrontare temi come la mobilità urbana, gli accessi allo scalo, le connessioni ferroviarie e stradali, il trasporto pubblico, la riqualificazione delle aree costiere e il rapporto fisico tra la città e il mare. Per Reggio Calabria la questione assume un’importanza particolare. Il fronte marittimo rappresenta uno degli elementi identitari più forti della città e il porto si trova in una posizione strategica rispetto al centro urbano. Costruire un modello capace di integrare porto, città e servizi può quindi incidere profondamente sulla qualità urbana e sulle prospettive economiche del territorio.

Governance e pianificazione: il primo grande tavolo di confronto

Una delle sessioni principali della giornata è dedicata proprio alla governance, cioè al modo in cui istituzioni e territorio possono coordinarsi per trasformare le opportunità in progetti concreti. Al confronto partecipano, secondo il programma, rappresentanti dell’Autorità portuale, amministratori locali, tecnici e mondo universitario. Tra i protagonisti figurano il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto Francesco Rizzo, il direttore marittimo Giuseppe Sciarrone, l’assessore comunale Marco Franchini, il docente universitario Emilio Errigo, oltre ai rappresentanti dei Comuni che gravitano direttamente attorno all’area dello Stretto. Il coinvolgimento delle amministrazioni di Villa San Giovanni, Scilla, Bagnara Calabra e Montebello Jonico evidenzia la volontà di allargare il ragionamento a un sistema territoriale che non si ferma ai confini della città capoluogo.

Cannizzaro, Occhiuto, Prefettura e Università: le istituzioni riunite a Reggio Calabria

La giornata prevede una partecipazione istituzionale di primo piano. Tra i nomi indicati nel programma figurano Giuseppe Antonio Sofia, dirigente della Divisione XIII del MIMIT, il sindaco della Città e della Città Metropolitana di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro, il prefetto Clara Vaccaro, il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto e il rettore dell’Università Mediterranea Giuseppe Zimbalatti.

Una presenza istituzionale così articolata conferma il carattere strategico attribuito all’iniziativa. Il tema del porto, infatti, tocca contemporaneamente competenze nazionali, regionali, metropolitane e comunali. Per questo motivo qualsiasi progetto di trasformazione richiede una forte capacità di coordinamento.

L’“infrastruttura invisibile”: acqua, energia, mobilità e fibra

Uno degli aspetti più interessanti del workshop è l’attenzione rivolta anche a ciò che normalmente rimane meno visibile quando si parla di grandi infrastrutture. Un porto competitivo non dipende soltanto dalle banchine, dai piazzali e dagli attracchi. Servono reti energetiche efficienti, acqua, connettività digitale, mobilità, servizi ambientali e infrastrutture tecnologiche.

È questa la cosiddetta “infrastruttura invisibile”, fondamentale per rendere uno scalo realmente moderno. Il confronto coinvolge soggetti che operano nei servizi pubblici e nelle utility, perché l’obiettivo è comprendere quali dotazioni debbano accompagnare la trasformazione del porto. Nel programma figurano, tra gli altri, Demetrio Naccari Carlizzi per Sorical, rappresentanti di E-Distribuzione, ATAM, Open Fiber e operatori specializzati nei servizi e nelle infrastrutture.

Elettrificazione e sostenibilità, il porto del futuro sarà anche energetico

Il tema energetico è destinato ad assumere una rilevanza sempre maggiore. I porti del futuro dovranno infatti essere infrastrutture capaci di ridurre le emissioni e di utilizzare tecnologie più efficienti. In questa prospettiva assume particolare importanza l’elettrificazione delle banchine, spesso indicata con il termine cold ironing, che consente alle navi ormeggiate di utilizzare energia elettrica da terra anziché mantenere accesi i motori ausiliari.

È uno dei tasselli che possono concorrere alla trasformazione ambientale degli scali, insieme all’efficienza energetica, alla digitalizzazione e a una gestione più intelligente dei servizi. Anche il programma da circa 100 milioni di euro presentato per il Porto di Reggio Calabria comprende interventi legati all’elettrificazione, confermando quanto questa componente sia ormai centrale nelle strategie di sviluppo dello scalo.

Digitalizzazione e logistica intelligente

L’altra grande rivoluzione riguarda il digitale. La gestione moderna di un porto passa sempre più attraverso dati, sensoristica, sistemi informativi geografici, intelligenza logistica e piattaforme digitali. La digitalizzazione può incidere sulla gestione dei flussi, sulla sicurezza, sulla manutenzione delle infrastrutture e sull’organizzazione dei servizi. Tra i soggetti coinvolti nella giornata figura anche Esri Italia, che partecipa con un intervento del vicepresidente Business Development Lorenzo D’Onghia. La stessa Esri presenta l’appuntamento come un’occasione per ragionare su digitalizzazione, logistica intelligente, trasferimento tecnologico e nuove competenze professionali.

Porto di Reggio Calabria e crociere, una nuova occasione turistica

Uno dei settori che potrebbe cambiare maggiormente il ruolo del porto è quello delle crociere. Lo sviluppo del traffico crocieristico rappresenta una delle opportunità più interessanti per il territorio, ma richiede una strategia che non si limiti all’attracco delle navi. L’arrivo dei crocieristi può trasformarsi in un beneficio economico soltanto se la città dispone di servizi adeguati, trasporti efficienti, informazioni turistiche, collegamenti con le principali attrazioni e un’offerta capace di trattenere i visitatori.

È proprio questo uno degli aspetti emersi nel dibattito odierno: una nave può arrivare in porto, ma perché quella presenza produca economia serve costruire intorno allo scalo un vero sistema dell’accoglienza. Reggio Calabria può contare su una posizione geografica particolarmente favorevole. Lo Stretto, il waterfront, il centro storico e la vicinanza a numerosi siti dell’Area Metropolitana costituiscono elementi potenzialmente molto attrattivi. La sfida è trasformare queste caratteristiche in prodotti turistici organizzati e facilmente accessibili.

Nautica e cantieristica, altre filiere da sviluppare

Il porto può inoltre diventare una piattaforma per il rafforzamento della nautica e della cantieristica navale. Sono attività capaci di generare lavoro specializzato, servizi tecnici, manutenzione e indotto. Il loro sviluppo può creare opportunità anche per piccole e medie imprese del territorio, soprattutto se accompagnato da formazione professionale e innovazione. Il concetto centrale è quello di costruire attorno al porto un vero ecosistema economico, nel quale differenti filiere possano interagire tra loro.

ZES Unica, il porto può diventare una calamita per gli investimenti

Nel confronto assume un ruolo particolarmente importante anche la ZES Unica per il Mezzogiorno. La Zona Economica Speciale rappresenta infatti uno degli strumenti attraverso i quali favorire investimenti, semplificazione amministrativa e nuovi insediamenti produttivi. Per il sistema portuale questa opportunità può essere particolarmente rilevante.

La presenza di infrastrutture logistiche efficienti costituisce uno dei principali fattori considerati dalle imprese quando devono scegliere dove localizzare nuovi investimenti. La combinazione tra porto, ZES, infrastrutture e incentivi può quindi diventare uno degli elementi attraverso cui rafforzare la capacità del territorio di attrarre capitali. Nel panel dedicato allo sviluppo economico è prevista anche la presenza del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega al Sud Luigi Sbarra, insieme ai rappresentanti delle associazioni imprenditoriali e della Camera di Commercio.

Imprese protagoniste: il porto deve produrre economia reale

Il workshop non vuole però essere esclusivamente istituzionale. Uno degli obiettivi dichiarati è coinvolgere direttamente le imprese. L’Ordine degli Ingegneri della provincia di Reggio Calabria, nel presentare l’iniziativa ai propri iscritti, ha sottolineato proprio l’importanza della partecipazione degli operatori economici e dei professionisti per raccogliere proposte, manifestazioni di interesse e contributi utili alla definizione del percorso di sviluppo. Questo passaggio è fondamentale. Una strategia portuale può produrre effetti concreti soltanto se riesce a generare nuove attività imprenditoriali, investimenti e occupazione.

L’Università Mediterranea e il ruolo della ricerca

Accanto alle imprese, un altro protagonista è il mondo della ricerca. L’Università Mediterranea può svolgere un ruolo importante nello sviluppo di tecnologie, nella formazione delle competenze professionali e nella progettazione di nuovi modelli di mobilità, logistica e sostenibilità. Il rapporto tra porto e università rappresenta una delle caratteristiche dei sistemi portuali più avanzati. L’obiettivo è trasformare la conoscenza scientifica in soluzioni applicabili alle esigenze del territorio.

Non un convegno isolato: nasce un tavolo permanente

Probabilmente l’aspetto più importante dell’iniziativa è proprio la sua prospettiva temporale. Il 6 ottobre non vuole rappresentare la conclusione del percorso, ma il suo inizio. La Casa del Made in Italy e gli organizzatori intendono attivare un tavolo permanente tra sistema portuale, istituzioni, Comuni, imprese, utility e ricerca. L’obiettivo è individuare priorità e trasformarle successivamente in progetti, partenariati e opportunità di finanziamento. Questo significa passare dalla fase delle idee a quella dell’attuazione.

Tre-cinque priorità concrete per il futuro dello Stretto

La fase conclusiva del workshop è stata pensata proprio per individuare un numero limitato di priorità operative. Il programma originario prevede di arrivare a tre-cinque priorità condivise, individuando per ciascuna i soggetti che potrebbero promuoverla e i primi passi da compiere. Potranno riguardare infrastrutture fisiche, servizi, ambiente, digitalizzazione o altri elementi ritenuti strategici. Il principio è semplice: evitare che il confronto si esaurisca nelle dichiarazioni e costruire invece un’agenda di lavoro da sviluppare nei mesi successivi.

I numeri mostrano il peso crescente dello scalo reggino

La discussione si inserisce inoltre in un contesto nel quale il Porto di Reggio Calabria presenta già volumi significativi. Secondo la relazione annuale dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto relativa al 2025, lo scalo reggino ha registrato oltre 1,13 milioni di passeggeri, con una crescita vicina al 23% rispetto all’anno precedente. Nello stesso anno sono state movimentate circa 1,65 milioni di tonnellate di merci, mentre il numero complessivo delle navi è stato superiore a 27 mila. Sono dati che aiutano a comprendere perché il futuro del porto non sia una questione marginale. Lo scalo è già oggi un’infrastruttura importante per la mobilità dello Stretto e possiede caratteristiche che potrebbero consentirgli di sviluppare ulteriori funzioni.

Reggio Calabria davanti a una grande occasione

La giornata di oggi arriva dunque in un momento particolare. Da una parte ci sono progetti e finanziamenti destinati a cambiare progressivamente il volto dello scalo. Dall’altra c’è la necessità di costruire tutto ciò che deve funzionare attorno alle infrastrutture: servizi, trasporti, imprese, accoglienza, tecnologia, formazione e collegamenti con il territorio. Sono due dimensioni che devono procedere insieme. Un porto moderno non può essere soltanto bello o efficiente dal punto di vista infrastrutturale. Deve essere capace di produrre economia, attrarre investimenti e migliorare la qualità dei servizi.

Il Porto può diventare una nuova porta della città sul Mediterraneo

La vera sfida per Reggio Calabria consiste quindi nel trasformare il porto in una porta sul Mediterraneo che funzioni contemporaneamente come nodo di mobilità, destinazione turistica, piattaforma economica e spazio urbano integrato. Le potenzialità sono evidenti. La città si trova al centro dello Stretto di Messina, dispone di una posizione geografica particolare e può dialogare direttamente con una delle aree a più alta intensità di traffico marittimo del Mediterraneo. Ma perché questo vantaggio geografico diventi un vantaggio economico occorre un progetto condiviso. È esattamente il terreno sul quale si muove il workshop di oggi.

Dal Porto al futuro dell’intera Area Metropolitana

La posta in gioco, del resto, va ben oltre il perimetro portuale. Gli interventi sullo scalo possono avere effetti sulla mobilità, sul turismo, sull’occupazione, sulla rigenerazione urbana, sui servizi e sull’attrattività dell’intera Area Metropolitana di Reggio Calabria. Per questo il tavolo coinvolge anche i Comuni vicini e punta a ragionare in una dimensione territoriale ampia. Il porto può diventare un punto di accesso verso Scilla, la Costa Viola, l’Aspromonte e l’intera provincia, oltre che un elemento di collegamento con Messina e con la Sicilia. Il valore dello scalo dipenderà quindi sempre di più dalla capacità di creare una rete tra la banchina e tutto ciò che esiste oltre la banchina.

Reggio Calabria, oggi si prova a passare dalle idee ai progetti

L’appuntamento del 6 ottobre 2026 può quindi rappresentare un momento importante soprattutto se riuscirà a lasciare un’eredità concreta. Le infrastrutture da sole non bastano. Servono programmazione, governance, investimenti privati, servizi moderni, università, tecnologia e collaborazione tra istituzioni. Il Porto di Reggio Calabria ha oggi davanti una possibilità significativa: diventare uno dei motori attraverso cui ripensare il rapporto della città con lo Stretto e con il Mediterraneo.

Il workshop organizzato dalla Casa del Made in Italy di Reggio Calabria e da Energia Media nasce proprio con questa ambizione: mettere insieme chi governa, chi investe, chi gestisce i servizi e chi produce innovazione per costruire un’agenda condivisa. La vera partita comincerà dopo l’incontro, quando le priorità individuate dovranno trasformarsi in progetti, finanziamenti e cantieri. Ma la giornata di oggi può segnare un passaggio decisivo: quello da una visione frammentata del porto a una strategia nella quale lo scalo diventi parte integrante del futuro economico di Reggio Calabria e dell’intera Area dello Stretto.