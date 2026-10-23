Reggio Calabria, occupate abusivamente tre case popolari: 5 denunce e 3 Daspo urbani

Sono cinque le persone denunciate negli ultimi due giorni dalla Polizia Locale di Reggio Calabria nell’ambito di una serie di controlli finalizzati alla tutela del patrimonio pubblico, al contrasto dell’abusivismo edilizio e alla sicurezza urbana. Le operazioni, intensificate su disposizione del comandante Zucco, hanno portato anche all’emissione di tre Daspo urbani. Nel corso delle attività, gli agenti della Polizia Locale hanno individuato quattro persone che avevano occupato abusivamente tre immobili di edilizia residenziale pubblica di proprietà del Comune di Reggio Calabria. Gli accertamenti hanno consentito di verificare l’assenza di titoli idonei a giustificare l’occupazione degli alloggi. Per questo motivo, i quattro soggetti sono stati denunciati all’autorità giudiziaria per il reato di occupazione abusiva aggravata.

Abusivismo edilizio: denunciata una quinta persona Un’altra operazione, condotta dal Nucleo di Polizia Edilizia, ha portato alla denuncia di un cittadino che aveva eseguito lavori su un manufatto preesistente senza essere in possesso delle necessarie autorizzazioni. Gli agenti hanno infatti accertato che gli interventi erano stati realizzati in assenza di permesso edilizio o di un titolo equivalente previsto dalla normativa urbanistica. Anche in questo caso è scattata la denuncia all’autorità giudiziaria. Sicurezza urbana, emessi anche tre Daspo Il bilancio delle attività comprende inoltre tre Daspo urbani, adottati nell’ambito degli interventi di contrasto a comportamenti legati a ubriachezza molesta, esercizio della prostituzione e adescamento, secondo quanto comunicato dalla Polizia Locale. I controlli straordinari si affiancano alle attività ordinarie svolte quotidianamente dal Corpo, che comprendono la vigilanza sulla circolazione stradale, la prevenzione degli illeciti e le verifiche in materia di polizia commerciale e amministrativa. L’obiettivo è rafforzare la tutela del patrimonio immobiliare comunale, il rispetto delle norme urbanistiche e la sicurezza sul territorio cittadino. Le operazioni proseguiranno anche nei prossimi giorni, con ulteriori servizi mirati. La Polizia Locale precisa infine che tutti i procedimenti si trovano attualmente nella fase delle indagini preliminari. Per le cinque persone denunciate resta pertanto valida la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.