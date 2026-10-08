Reggio Calabria, nuovo concerto al Conservatorio Cilea: appuntamento il 15 ottobre

Nuovo appuntamento con la musica a Reggio Calabria, dove giovedì 15 ottobre 2026, alle ore 18:30, si terrà un concerto nell’ambito della XXXV Stagione Concertistica 2026 del Conservatorio di Musica “Francesco Cilea”. L’evento si svolgerà presso l’Auditorium “M° G. Scopelliti” del Conservatorio e vedrà protagonisti tre musicisti: Alessandro Gigliotti e Marco Sorge, entrambi al clarinetto, e Filippo Barracato al fagotto.

Il concerto del 15 ottobre si inserisce nella seconda parte della XXXV Stagione Concertistica 2026, che propone un ricco calendario di appuntamenti musicali. Dopo il concerto di cui sopra, la rassegna proseguirà il 16 ottobre con Elisa Mancini al violino ed Emanuela Battigelli all’arpa. Il 22 ottobre sarà la volta dei sassofonisti Virgo Veldi e Massimiliano Girardi, mentre il 26 ottobre si esibirà la pianista Cinzia Dato. Il 27 ottobre spazio a un quartetto composto da Pasquale Faucitano al violino, Federica Mazzanti alla viola, Pierluigi Marotta al violoncello e Vittoria Caracciolo al pianoforte. A chiudere gli appuntamenti di ottobre, il 31, sarà il pianista Andrea F. Calabrese.