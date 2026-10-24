Reggio Calabria, nuovi indirizzi scolastici e nessun taglio: Mazzaferro plaude a Micheli

Nuove opportunità formative per gli studenti del territorio metropolitano reggino e conferma delle autonomie scolastiche. Sono questi gli aspetti sui quali Vincenzo Mazzaferro, consigliere dell’Unione dei Comuni della Valle del Torbido e dirigente provinciale di Forza Italia, esprime il proprio sostegno al lavoro dell’assessore regionale all’Istruzione Eulalia Micheli. L’intervento arriva dopo l’annuncio della conclusione dell’iter amministrativo del Piano regionale di organizzazione della rete scolastica e dell’offerta formativa per l’anno 2027–2028, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 681 del 19 ottobre 2026. Per la Città Metropolitana di Reggio Calabria, la Regione segnala novità nell’ambito di Chimica, Materiali e Biotecnologie e Biotecnologie ambientali.

“È un risultato che merita attenzione – afferma Mazzaferro – perché amplia le possibilità di scelta dei nostri ragazzi e rafforza la formazione tecnico-scientifica. Puntare su competenze legate all’innovazione e all’ambiente significa investire in settori importanti per lo sviluppo del territorio reggino”.

Il Piano comprende anche l’introduzione del Liceo del Made in Italy nelle province di Cosenza e Crotone. Nel Cosentino sono inoltre previsti Tessile, Abbigliamento e Moda e il Liceo Classico Internazionale. Sono queste le principali novità illustrate dalla Regione, che conferma anche l’assenza di tagli alle autonomie scolastiche.

“Il valore di questa programmazione – prosegue Mazzaferro – sta nella capacità di tenere insieme la continuità della rete scolastica e l’ampliamento dell’offerta. Per studenti e famiglie è importante poter contare su una scuola che mantenga i propri riferimenti e sappia aggiornarsi, offrendo percorsi capaci di rispondere alle nuove esigenze formative”. Il provvedimento è maturato attraverso il confronto con le Province calabresi e la Città Metropolitana di Reggio Calabria. Un percorso che Mazzaferro considera significativo anche sul piano politico.

“Il radicamento nel territorio si misura nella capacità di ascoltare le comunità e portarne le esigenze dentro le decisioni. Nel lavoro dell’assessore Micheli riconosco un impegno orientato a tradurre il confronto in scelte amministrative. Per questo esprimo apprezzamento e sostegno alla sua attività nell’ambito della Giunta guidata dal presidente Roberto Occhiuto”.

La Regione ha comunicato di aver concluso la procedura entro la scadenza del 31 ottobre. Il Piano sarà ora trasmesso al Ministero dell’Istruzione e del Merito per gli adempimenti di competenza.

“Da consigliere dell’Unione dei Comuni della Valle del Torbido – conclude Mazzaferro – guardo con favore al rafforzamento delle opportunità educative nel territorio metropolitano. Per la Locride e per tutta l’area reggina, investire sulla preparazione dei giovani significa dare loro maggiori strumenti per scegliere il proprio futuro e contribuire alla crescita della nostra terra“.