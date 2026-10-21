Reggio Calabria, nuove sale per donare il sangue al GOM: parcheggi riservati e trasfusioni per i pazienti cronici | FOTO e INTERVISTE

Nella mattinata odierna, mercoledì 21 ottobre, alle ore 11:00, il Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria ha presentato ilocali umanizzati della U.O.C. Servizio Immunotrasfusionale. L’intervento di umanizzazione del SIT rientra nell’ambito del processo di rinnovamento strutturale e tecnologico che ha già riguardato diversi reparti del G.O.M.. Staff Direzione Generale Comunicazione Istituzionale Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria.

Hanno preso parte all’evento di presentazione il Commissario Straordinario dott.ssa Tiziana Frittelli, il Direttore Sanitario Aziendale f.f. dr. Salvatore Costarella, il Direttore S.I.T. dr. Alfonso Trimarchi.

Presenti 3 postazioni per la plasmaferesi e la piastrinoaferesi e 4 per il sangue intero non più, come la Morelli, in due sale separate, condizione che permette a medici e infermieri di avere il quadro generale più facilmente sotto controllo.

Trimarchi: “parcheggio, sala ristoro e locali umanizzati per i donatori”

Il Direttore S.I.T. dr. Alfonso Trimarchi ha dichiarato: “il nostro obiettivo era rendere l’ospedale quanto più possibile accogliente attrattivo e umano e la dimostrazione sono queste nuove sale che accoglieranno i nostri donatori, spero sempre di più, affinché la gente capisca che l’ospedale non è solo dedicato ai pazienti che già hanno delle grosse sofferenze ma anche soprattutto ai donatori che volontariamente vengono qui a donare a perdere un’ora del proprio tempo.

Queste nuove sale ci permetteranno di avere degli spazi molto più accoglienti, avremo dei parcheggi dedicati ai donatori, con una sbarra e il personale che gli indicherà il parcheggio apposito. Avremo una sala ristoro molto più accogliente, abbiamo veramente immaginato un qualcosa di nuovo, di veramente attrattivo e umano per loro che se lo meritano, per quello che fanno. Il nostro obiettivo è quello rendere appunto l’ospedale più accogliente affinché aumenti la quota di donatori che in Calabria, soprattutto in provincia di Reggio Calabria, sta registrando un pericoloso una pericolosa diminuzione”.

Frittelli: “effettueremo qui le trasfusioni dei pazienti cronici”

Il Commissario Straordinario dott.ssa Tiziana Frittelli ha dichiarato: “abbiamo spostato qui le sale che dovranno ospitare i nostri donatori. Sono sale bellissime con un parcheggio riservato. È importantissima la donazione del sangue perché abbiamo una grande oncoematologia, un ottimo centro di microcitemia. Aabbiamo anche un’attività chirurgica intensa e quindi il sangue davvero per noi è una grande ricchezza. Effettueremo qui, d’ora in poi, le trasfusioni dei pazienti cronici che hanno bisogno di trasfusioni del sangue e che attualmente vengono svolte al PS“.