Reggio Calabria, Nucera rivendica il progetto EISS: “si inaugura ciò che era stato già realizzato”

L’inaugurazione della sede dell’Équipe integrata sociosanitaria (EISS) di Reggio Calabria riaccende il confronto politico sulla paternità del progetto. A intervenire è Lucia Anita Nucera, già assessore comunale al Welfare, che rivendica il lavoro svolto durante il proprio mandato e sottolinea “come il servizio, il protocollo istituzionale e l’individuazione della sede fossero stati definiti prima dell’insediamento dell’attuale assessore”. “L’Équipe integrata sociosanitaria (EISS) di Reggio Calabria non nasce oggi. Il progetto era già stato presentato, il protocollo istituzionale sottoscritto e la sede di via Diana individuata, allestita e predisposta prima dell’insediamento dell’attuale assessore al Welfare”, afferma Nucera, ricostruendo le tappe dell’iniziativa.

Il progetto EISS e il protocollo del luglio 2025

L’ex assessore ricorda che il 21 luglio 2025, durante il suo mandato, il Comune di Reggio Calabria, la Città Metropolitana e l’ASP “avevano formalizzato un percorso di integrazione sociosanitaria basato sulla presa in carico multidisciplinare delle persone con disabilità e sulla definizione di progetti di vita personalizzati”. “Non siamo dunque di fronte alla nascita di un nuovo servizio o a una nuova progettualità, ma all’apertura di una sede già prevista nell’ambito di un’iniziativa precedentemente definita. Una distinzione che, per correttezza istituzionale, dovrebbe essere chiaramente rappresentata ai cittadini”, precisa Nucera. “Sono naturalmente soddisfatta che quella sede sia stata finalmente inaugurata. Vedere proseguire un progetto al quale ho dedicato impegno e convinzione è motivo di orgoglio. Ma proprio per questo ritengo importante riconoscere il lavoro che ne ha consentito la realizzazione, senza attribuire all’ultima fase operativa il significato di una nuova iniziativa”, puntualizza.

La collaborazione con l’ASP e il riconoscimento nazionale

Nucera richiama anche le altre iniziative sviluppate durante il proprio assessorato “attraverso la collaborazione con l’Azienda sanitaria provinciale, tra cui il percorso delle dimissioni protette e dell’accoglienza temporanea, finalizzato a garantire continuità assistenziale alle persone fragili dopo un ricovero ospedaliero. Un lavoro che– secondo l’ex assessore- ha contribuito alla valorizzazione del modello reggino di integrazione sociosanitaria, ottenendo anche il secondo posto al Premio Welfare Oggi 2025 di Bologna”. Nel suo intervento, Nucera rivolge un ringraziamento “al dirigente Francesco Barreca e ai dipendenti del settore Welfare, riconoscendo il contributo delle professionalità dell’ASP, allora guidata da Lucia Di Furia, e della dottoressa Fortunata Tripodi”. “Sono orgogliosa di aver condiviso e sostenuto questo lavoro, soprattutto perché conosco le persone, le difficoltà e l’impegno quotidiano che stanno dietro ogni risultato”, sottolinea.

Le critiche sulla comunicazione e l’appello alla continuità amministrativa

La riflessione dell’ex assessore si concentra infine “sul modo in cui vengono presentate pubblicamente le iniziative amministrative”. Nucera richiama anche “la precedente vicenda degli assistenti educativi, lamentando una comunicazione che, a suo giudizio, non riconoscerebbe adeguatamente il lavoro già svolto”. “Dispiace che, come già accaduto nella vicenda degli assistenti educativi, la comunicazione delle iniziative non restituisca sempre il giusto riconoscimento a quanto precedentemente realizzato. La continuità amministrativa non è una questione di appartenenza politica, ma di rispetto per le istituzioni e per chi vi lavora”, prosegue.

“Inaugurare una sede già individuata e predisposta è certamente positivo, ma non equivale ad aver ideato, progettato e realizzato il servizio. Mi auguro, quindi, che l’EISS possa essere ulteriormente potenziata, con nuove risorse e risultati concreti per le famiglie. Perché la vera innovazione non consiste nel presentare come nuovo ciò che altri hanno già costruito, ma nel dimostrare di saperlo migliorare. Gli assessori cambiano, ma gli atti e il lavoro svolto restano”, conclude l’ex assessore al Welfare.