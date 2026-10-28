Reggio Calabria, nominati i vicepresidenti delle commissioni della 1ª Circoscrizione | NOMI

Anche nella I Circoscrizione di Reggio Calabria si è proceduto alla votazione per l’elezione dei vicepresidenti delle commissioni della I Circoscrizione. In segno di garbo istituzionale e di leale e costruttiva collaborazione, è stata data all’opposizione la facoltà di indicare liberamente i propri rappresentanti. Di seguito si riportano le nomine assegnate:

Servizi Sociali: Vicepresidente Demetrio De Marco

Attività Culturali, Ricreative e Sportive: Vicepresidente Mimmo Praticò

Lavori Pubblici: Vicepresidente Giuseppe Marra

Risorse Finanziarie: Vicepresidente Giovanni Paviglianiti