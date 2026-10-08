Reggio Calabria, nasce la Divisione 10 Calabria Ultra del Kiwanis: si è insediata il Luogotenente Anna Maria Reggio

Un nuovo inizio per sei club Kiwanis della città e dell’area metropolitana di Reggio Calabria, che, nei giorni scorsi, hanno celebrato a Reggio Calabria la nascita della Divisione 10 Calabria Ultra. Alla presenza delle massime autorità kiwaniane e dei rappresentanti istituzionali, si insedia ufficialmente il Luogotenente Governatore, nella persona di Anna Maria Reggio. Docente presso l’IIS Familiari della natia Melito di Porto Salvo, vanta una lunga esperienza nel Kiwanis, cominciata quindici anni fa nel Reghion 2007, club decano della nuova Divisione.

All’ascolto degli inni, delle finalità kiwaniane e della preghiera del kiwaniano, seguono gli indirizzi di saluto del Vicepresidente del Consiglio comunale di Reggio Calabria, Luisa Curatola, del Sindaco di Palmi, Giovanni Calabria, del Garante regionale per le persone con disabilità, Ernesto Siclari, del Garante metropolitano per l’Infanzia, Lorenzo Festicini, del Notaio di Curia e Vicecancelliere dell’Arcidiocesi Reggio-Bova Sac. Davide Tauro. Messaggi di augurio sono pervenuti, fra gli altri, dal Trustee del Kiwanis International, Maura Magni, dall’Immediato Past Governatore, Basilio Valente, dal Vicepresidente del Distretto Italia-San Marino, Carlo Assenza e dal Sindaco di Melito, Annunziato Nastasi.

La splendida cornice naturale della terrazza dell’Accademia Gourmet di Reggio Calabria fa da sfondo alla liturgia fondativa della nuova Divisione con il Segretario Distrettuale, Alfio Cavallaro, che ne ripercorre le fasi costitutive. La successiva apposizione del collare e del distintivo alla prima luogotenente, da parte del Governatore del Kiwanis Italia-San Marino, Nunzio Spampinato, suggella la solennità di un evento tanto atteso, magistralmente condotto dai cerimonieri, Giuseppe Azzarà e Maria De Benedetto. Completano il Direttivo di Divisione, il Luogotenente Eletto, Giuseppe Gentile e il Segretario, Giovanni Canale.

Un tocco di campana e l’anno kiwaniano entra nel vivo per i Club Reghion 2007, Juppiter, Agorà, Palmi Piana di Gioia Tauro, E-Club Junior Italia e Voices Astro Nova, che, contestualmente, tengono i rispettivi passaggi di campana.

Tiziana Suraci subentra a Raffella Crucitti alla presidenza del Reghion 2007, Fortunato Tripodi a Laura Varco come presidente di Agorà e Antonio Guido prende il posto di Francesco Albino per l’E-Club Junior Italia. Continuano il loro mandato Letterìa Morabito alla guida del Club Juppiter, Domiziana Pezzani per il Club Palmi Piana di Gioia Tauro e la giovanissima Giada Amodeo quale presidente del primo Club Voices d’Europa, l’Astro Nova di Reggio Calabria.

Davanti al folto uditorio, attento e interessato, i presidenti uscenti relazionano sugli importanti service realizzati, mentre gli entranti comunicano l’emozione di proiettare i club verso nuovi traguardi a sostegno dell’infanzia e della comunità. Nell’occasione, sono stati ricordati, per il Club Agorà, il Past Presidente Carmelo Nucera e il Tesoriere Vittorio Longo, venuti a mancare di recente.

Spazio, quindi, ai nuovi soci, che consolidano la membership dei club presenti, dando prospettive di sviluppo alla nuova Divisione che, con il loro ingresso, supera i 100 soci. Professionisti del settore pubblico, dell’università, dell’impresa e del sociale che abbracciano con entusiasmo la causa kiwaniana.

Il Luogotenente Anna Maria Reggio esorta i presidenti a essere esigenti con sé stessi per essere all’altezza delle aspettative dei bambini, “che sono i protagonisti della nostra mission e, al contempo, lo sguardo sul mondo con curiosità e stupore”. Un invito a dare l’esempio secondo i dettami dell’etica kiwaniana e a vivere il Kiwanis con autenticità e rispetto – quello della Luogotenente – convinta che sia “la nostra credibilità, oltre all’impegno e all’azione volontaria, la leva per generare, attraverso il servizio, un impatto significativo nelle comunità in cui operiamo.” Dobbiamo “fare la differenza” e non perseguire l’apparenza. La Lgt. Reggio esalta il valore dei kiwaniani e l’orgoglio di appartenere ad “un grande network mondiale di talenti e competenze che vede nei progetti per l’infanzia il motore del nostro servire i bambini del mondo”. Le fanno eco il Governatore Eletto, Francesco Cardile, e il Tesoriere distrettuale, Felice Repaci, che formulano i migliori auguri di buon lavoro.

Si segnalano, inoltre, le presenze del Past Governatore Distretto Italia-San Marino e Past Segretario Kiwanis Europe, Francesco Garaffa, del Past Segretario distrettuale Maria Otranto, del Luogotenente della Divisione 14 Lazio-Campania e Chair distrettuale del KCF, Maurizio Di Profio, della Past Luogotenente Anna Bianchito, di soci e officer dei club Esperia, Roma Caput Mundi e Salerno Principato Citeriore, nonché dei Club di Calabria Ultra e dei tanti amici che le hanno reso omaggio, fra cui il già garante metropolitano per i diritti dell’infanzia di Reggio Calabria, Emanuele Mattia.

Infine, il Governatore Nunzio Spampinato, nelle sue conclusioni, presenta il service distrettuale sulla malnutrizione in convenzione con Unicef Italia, richiamando la dimensione internazionale del Kiwanis, attraverso il motto di quest’anno: “Insieme per i bambini, insieme senza confini”.