Reggio Calabria, nasce il Mercato della Terra e dei Saperi: bambini e famiglie alla scoperta dei prodotti locali

Avvicinare i bambini alla conoscenza della terra, insegnare il valore dei prodotti locali e stagionali e coinvolgere le famiglie in un percorso di educazione alimentare e rispetto dell’ambiente. Sono gli obiettivi del progetto “Il Mercato della Terra e dei Saperi – Scelte consapevoli e cultura della comunità”, che sarà presentato venerdì 30 ottobre alle ore 15:30 a Reggio Calabria, presso la sede del Polo per l’Infanzia Children & Family Size. L’iniziativa, promossa dallo stesso Polo in collaborazione con Campagna Amica e Coldiretti Calabria, nasce con l’intento di rafforzare il legame tra educazione, agricoltura, territorio e comunità, trasformando la conoscenza del mondo agricolo in un’opportunità di apprendimento per i più piccoli. Attraverso il progetto, bambini e famiglie saranno accompagnati alla scoperta dei prodotti della terra, delle caratteristiche della stagionalità e dei saperi degli agricoltori, con particolare attenzione alla qualità degli alimenti e alle scelte di consumo quotidiane. Un percorso educativo che punta a far comprendere anche il lavoro necessario per portare i prodotti agricoli dalla terra alla tavola, valorizzando le persone e le competenze che caratterizzano il sistema produttivo locale.

Educazione alimentare e sostenibilità: il mercato diventa un’occasione di apprendimento

Il progetto intende trasformare il tema del mercato e della produzione agricola in un’esperienza educativa e partecipativa, nella quale i bambini possano conoscere direttamente il valore della stagionalità, della sostenibilità e della qualità dei prodotti alimentari. L’obiettivo è promuovere una maggiore consapevolezza nelle abitudini quotidiane, favorendo il consumo responsabile e il rispetto dell’ambiente e delle risorse naturali. Particolare attenzione sarà riservata alla conoscenza delle produzioni locali e dei saperi tramandati dagli agricoltori, riconoscendo il ruolo fondamentale del lavoro agricolo nella vita delle comunità. Il coinvolgimento delle famiglie rappresenta un altro elemento centrale dell’iniziativa, che punta a creare una continuità tra le esperienze educative dei bambini e le scelte alimentari compiute nella vita di tutti i giorni. Attraverso la collaborazione tra il Polo per l’Infanzia, Campagna Amica e Coldiretti Calabria, il progetto si propone di valorizzare le tradizioni rurali e di sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza di un rapporto più consapevole con il cibo e con il territorio.

Una rete tra scuole, famiglie e agricoltori per valorizzare il territorio

La presentazione del Mercato della Terra e dei Saperi rappresenterà anche un momento di confronto con le istituzioni e gli attori del territorio, con l’obiettivo di condividere una visione educativa fondata sulla partecipazione della comunità. L’iniziativa punta infatti a costruire una rete di collaborazione tra realtà educative, produttive e sociali, riconoscendo il valore delle tradizioni locali e della cultura rurale come strumenti di crescita per i bambini. Tra le finalità del progetto figurano il rafforzamento dell’educazione alimentare, la promozione del consumo consapevole, la conoscenza dei prodotti stagionali e sostenibili, il rispetto dell’ambiente e il coinvolgimento attivo delle famiglie nei percorsi educativi. Centrale anche la volontà di valorizzare gli agricoltori e i saperi del territorio, creando occasioni di incontro e condivisione tra generazioni e realtà diverse della comunità. L’appuntamento è dunque fissato per venerdì 30 ottobre alle 15:30, presso la sede del Polo per l’Infanzia Children & Family Size di Reggio Calabria, dove saranno presentati gli obiettivi e i contenuti di un progetto che mette al centro i bambini e il rapporto tra educazione, territorio e agricoltura.