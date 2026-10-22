Reggio Calabria, nasce il Lions Club Kairos: al centro il sostegno alle persone con disabilità e alle famiglie

Una nuova realtà dedicata all’impegno sociale e al sostegno delle persone con disabilità e delle loro famiglie si prepara a muovere i primi passi ufficiali a Reggio Calabria. Nasce il Lions Club Specially Reggio Calabria Kairos, un’associazione che si propone di andare oltre il concetto tradizionale di inclusione, ponendo al centro delle proprie attività non soltanto le persone che vivono una condizione di fragilità, ma anche i familiari che quotidianamente condividono difficoltà, responsabilità e preoccupazioni. Il momento ufficiale di avvio delle attività è fissato per venerdì 23 ottobre alle ore 19:30, quando si svolgerà la cerimonia di consegna della Charter, l’atto costitutivo che sancisce l’ingresso del nuovo club nella rete internazionale del Lions Clubs International. Alla cerimonia sarà presente il Governatore del Distretto 108 Ya, Bruno Canetti. A guidare la nuova realtà associativa sarà la presidente Ketty Marino, con l’obiettivo di sviluppare un percorso di servizio e partecipazione sociale rivolto a chi affronta quotidianamente le conseguenze della disabilità all’interno del proprio nucleo familiare.

Il progetto Kairos: un sostegno che coinvolge tutta la famiglia

Il nome scelto per il nuovo club, Kairos, richiama il concetto di “tempo opportuno”, il momento propizio nel quale un’intenzione si traduce in un’azione capace di generare valore sociale. È proprio da questa idea che prende forma la missione del Lions Club Specially Reggio Calabria Kairos, orientata a superare le barriere che ancora ostacolano una piena partecipazione alla vita della comunità. Il progetto intende affrontare il tema della disabilità attraverso una prospettiva che considera l’intero contesto familiare, riconoscendo le esigenze di quanti condividono ogni giorno il percorso di una persona fragile. Quando la disabilità entra nella quotidianità di una famiglia, infatti, gran parte delle energie emotive e delle risorse materiali viene assorbita dalle necessità del componente più vulnerabile. In queste situazioni, genitori, coppie, fratelli e sorelle possono ritrovarsi ad affrontare in solitudine ansie, fatiche e interrogativi sul futuro, vedendo progressivamente ridursi gli spazi dedicati alla propria vita personale e affettiva. La nuova associazione nasce con l’intento di rivolgere attenzione anche a queste esperienze, spesso poco visibili, promuovendo un modello di inclusione che riconosca il valore dei legami familiari e l’importanza di un sostegno condiviso.

Ketty Marino: “Dare voce e dignità alle storie delle famiglie”

A spiegare il significato dell’iniziativa è la presidente Ketty Marino, che sottolinea la volontà di costruire un percorso capace di trasformare il principio dell’inclusione in una partecipazione concreta alla vita sociale. “Il progetto Kairos nasce proprio per dare voce e dignità a tutte queste storie, proteggendo gli spazi affettivi, rafforzando i legami e offrendo un sostegno concreto affinché nessuno debba più sentirsi solo o dimenticato”, dichiara Marino. “La vera forza rivoluzionaria di questa iniziativa risiede nella volontà di superare la pura narrazione dell’inclusione per farne un esempio di partecipazione reale e attiva”. Le parole della presidente riassumono la finalità del nuovo Lions Club, che punta a riconoscere e valorizzare non soltanto le necessità delle persone con disabilità, ma anche il ruolo di coloro che le accompagnano quotidianamente. Al centro del progetto vi è quindi l’attenzione alla dimensione umana e relazionale della disabilità, con la volontà di contrastare l’isolamento e contribuire a rafforzare i legami tra le famiglie e la comunità.

La cerimonia di consegna della Charter del 23 ottobre segnerà dunque l’ingresso ufficiale del Lions Club Specially Reggio Calabria Kairos nella rete internazionale del Lions Clubs International, dando avvio a una nuova esperienza associativa sul territorio reggino. Una realtà che intende fare dell’ascolto, della solidarietà e della partecipazione attiva i propri punti di riferimento, con particolare attenzione alle persone con disabilità e ai loro nuclei familiari. L’obiettivo dichiarato è contribuire alla costruzione di una comunità nella quale nessuno debba sentirsi escluso o dimenticato e nella quale l’inclusione possa trovare espressione attraverso gesti e iniziative concrete.