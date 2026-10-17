Reggio Calabria, nasce Confesercenti Hub: una nuova rete di servizi per le imprese, si parte da Melito Porto Salvo

Confesercenti Reggio Calabria lancia “Confesercenti Hub“, una rete di punti territoriali gestiti da professionisti locali che entrano a far parte del sistema dell’associazione. Il primo Hub nasce a Melito Porto Salvo, in via Sandro Pertini 29, al servizio delle imprese dell’Area Grecanica. Chi si rivolge a un Hub trova un punto di riferimento sul territorio attraverso il quale accedere ai servizi per le imprese e all’assistenza e tutela sindacale garantite da Confesercenti. I professionisti che aderiscono possono mettere a disposizione tutti o parte dei servizi dell’associazione, diventano un riferimento per le attività economiche del territorio e operano con il marchio di un’organizzazione di rilevanza nazionale, potendo contare sulle competenze, sugli strumenti e sull’assistenza della struttura associativa.

“Con Confesercenti Hub vogliamo essere più presenti e accessibili in tutta la Città Metropolitana”, dichiara Claudio Aloisio, presidente di Confesercenti Reggio Calabria. “Crediamo nel valore delle professionalità locali e vogliamo costruire con loro una rete che sostenga concretamente le imprese. Partiamo dall’Area Grecanica, con l’obiettivo di estendere il modello agli altri territori.”

“Per un professionista entrare nella rete significa ampliare i servizi offerti ai propri clienti con il supporto organizzativo e le competenze di Confesercenti”, spiega Fortunato Tripodi, direttore di Confesercenti Reggio Calabria e responsabile del progetto. “Vogliamo coinvolgere professionisti che conoscano il proprio territorio e desiderino diventare un riferimento per le imprese locali.” Il progetto è aperto ai professionisti del territorio interessati a entrare nella rete. Per informazioni è possibile contattare la sede di Confesercenti Reggio Calabria, telefonicamente o via WhatsApp, al 389 565 3081.