Reggio Calabria, multe e divieti di sosta tra Gallico e Archi: Alfano chiede lo stop

“Si fa sempre più insostenibile la situazione lungo la Via Nazionale, nel tratto compreso tra Gallico e Archi, dove il permanere di un divieto di sosta assoluto ormai da anni sta recando pesanti disagi a dei cittadini e alle attività commerciali della zona”. A farsi portavoce del profondo disagio della comunità è il Consigliere della III Circoscrizione Reggio Nord, Pasquale Alfano (Gruppo Consiliare “Uniti per Reggio Nord – Giordano Presidente”), che “torna a sollecitare con forza la richiesta già formale trasmessa dal gruppo consiliare via PEC oltre un mese fa, al Comandante della Polizia Locale, Dott. Salvatore Zucco, e alla Dirigente del Settore Mobilità, Ing. Ida Albanese”.

“Non possiamo più stare a guardare mentre famiglie ed esercenti vengono vessati da continue sanzioni per una misura che ha perso da tempo la sua ragion d’essere“, dichiara il Consigliere Alfano. “Il divieto di sosta permanente era stato istituito per esigenze straordinarie legate alle limitazioni di traffico sul tratto terminale dell’autostrada A2, interessata ormai oltre sei anni fa dai lavori di ammodernamento; quando il traffico veicolare si riversava interamente sulla viabilità ordinaria. Oggi che i lavori sono terminati da tempo e il flusso di traffico è rientrato nella normalità, mantenere quel divieto a tappeto è un’inutile ed ingiusta punizione per il territorio”.

Il Consigliere “sottolinea l’impatto economico che questa situazione sta avendo sui residenti e sugli esercenti locali: Parliamo di centinaia di euro sborsati da singole famiglie e di attività commerciali fortemente penalizzate dall’impossibilità per i clienti di fermarsi anche solo per pochi minuti. È un problema sentitissimo da tutta la popolazione e non più rinviabile”.

“Con questo comunicato, Alfano rinnova con fermezza e urgenza l’invito alle istituzioni competenti cui già ci si è rivolti, ad accogliere la richiesta inoltrata dal gruppo consiliare:

L’avvio immediato del tavolo tecnico e un incontro urgente con i dirigenti preposti per valutare le soluzioni idonee; La revisione e modifica del divieto di sosta permanente, rimodulando la misura e limitandola esclusivamente ai punti in cui la ridotta sezione stradale lo renda strettamente necessario per la sicurezza; L’individuazione dei tratti in cui la sosta può essere nuovamente consentita, restituendo serenità ai residenti e supporto al commercio di vicinato.

Esistono ampi tratti della Via Nazionale dove la larghezza della carreggiata permette la sosta senza alcun intralcio alla circolazione. Chiediamo buon senso, ascolto e tempestività: si convochi subito il tavolo tecnico per risolvere questa criticità e dare risposte concrete alla nostra comunità”, conclude il Consigliere Pasquale Alfano.