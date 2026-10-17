Reggio Calabria, Mosorrofa celebra i 100 anni della Chiesa di San Demetrio: pronto l’evento tra storia, fede e tradizione

Un secolo di storia, fede e memoria collettiva sarà al centro di un appuntamento particolarmente significativo per la comunità di Mosorrofa, frazione di Reggio Calabria. Martedì 20 ottobre, in occasione dei festeggiamenti in onore del Santo patrono San Demetrio, si svolgerà un evento che unirà due importanti ricorrenze legate alla vita religiosa e alle tradizioni del territorio: il centenario dell’inizio dei lavori di ricostruzione della Chiesa di San Demetrio e la presentazione del libro “Un viaggio tra le stanghe della Vara con Maria Consolatrice”. Due momenti che permetteranno di ripercorrere alcune pagine della storia locale, ricordando anche una figura che ha segnato profondamente la comunità mosorrofana, quella del canonico Antonino Caridi, parroco del paese per oltre cinquant’anni e protagonista della ricostruzione dell’edificio religioso.

Cent’anni dalla posa della prima pietra della Chiesa di San Demetrio

Il primo momento dell’incontro sarà dedicato alla commemorazione di un anniversario importante per Mosorrofa. Nel 1926, infatti, ebbero inizio i lavori per la ricostruzione della Chiesa di San Demetrio, distrutta dal devastante terremoto del 1908. A distanza di cento anni, la comunità ricorderà quella fase fondamentale della propria storia attraverso il convegno dal titolo “100 anni dalla posa della prima pietra della Chiesa di San Demetrio”. L’iniziativa rappresenterà un’occasione per approfondire le vicende che portarono alla realizzazione del nuovo edificio religioso, ripercorrendo il passaggio dalla sistemazione provvisoria successiva al terremoto al progetto di ricostruzione della chiesa parrocchiale. Un percorso che sarà illustrato dall’architetto Renato Laganà, già professore dell’Università Mediterranea, al quale sarà affidato l’intervento dal titolo “Dalla chiesa baracca al progetto di ricostruzione della parrocchiale di San Demetrio”.

La presentazione del libro sulla Vara e il ricordo del canonico Antonino Caridi

La seconda parte della serata sarà dedicata alla presentazione del volume “Un viaggio tra le stanghe della Vara con Maria Consolatrice”, un’opera che si intreccia con la storia di Mosorrofa attraverso la figura del canonico Antonino Caridi. Il sacerdote, che guidò la parrocchia per oltre cinquant’anni, fu colui che pose la prima pietra per la ricostruzione della Chiesa di San Demetrio. Uno degli autori del libro è proprio suo nipote, Gaetano Surace, presidente dell’Associazione Portatori della Vara. All’interno della pubblicazione è presente un intero capitolo dedicato allo “zio Prete”, come viene ricordato il canonico Caridi. La presentazione offrirà dunque l’opportunità di collegare il centenario della ricostruzione della chiesa alla memoria di un sacerdote che ha accompagnato per decenni la vita religiosa e comunitaria di Mosorrofa, attraverso un volume legato alla devozione per Maria Consolatrice e alla tradizione della Vara.

Il programma del convegno e gli interventi

Ad aprire i lavori saranno i saluti di Don Domenico Labella, parroco della parrocchia di San Demetrio a Mosorrofa, e di Antonino Crucitti, presidente dell’Azione Cattolica locale. A guidare l’incontro sarà Pasquale Andidero, componente del Consiglio pastorale parrocchiale. Dopo l’intervento dell’architetto Renato Laganà, dedicato alla ricostruzione della chiesa, la serata proseguirà con le riflessioni sul libro affidate a Padre Pietro Ammendola, padre guardiano del Santuario della Madonna della Consolazione, a Caterina Marra, studiosa e ricercatrice, e a Gaetano Surace, nipote del canonico Caridi, presidente dell’Associazione Portatori della Vara e coautore del volume. Attraverso i diversi contributi sarà possibile approfondire sia la vicenda storica della chiesa sia il legame tra la figura del sacerdote e l’intera comunità mosorrofana.

L’appuntamento è fissato per martedì 20 ottobre alle ore 19:00, nel salone dedicato al canonico Antonino Caridi, situato in via Strapunti, Largo Leotta, a Mosorrofa (Reggio Calabria). L’iniziativa si inserisce nel programma dei festeggiamenti patronali in onore di San Demetrio e riunirà in un unico evento la commemorazione di un secolo dalla posa della prima pietra della chiesa e la presentazione di un’opera che, attraverso il ricordo del canonico Caridi, richiama la storia religiosa, le tradizioni e l’identità della comunità locale.