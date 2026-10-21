Reggio Calabria, Minella Bellantonio presenta il nuovo libro di poesie “Nata in un giorno sbagliato” | INFO

Un viaggio tra emozioni, ricordi e riflessioni attraverso la poesia. Lunedì 26 ottobre 2026, alle ore 18, a Reggio Calabria, sarà presentato il nuovo libro di poesie di Minella Bellantonio, dal titolo “Nata in un giorno sbagliato”, edito da Libritalia. L’appuntamento si svolgerà presso la sala conferenze Mons. Ferro, in via Tommaso Campanella 63, accanto alla Libreria San Paolo. L’incontro si aprirà con l’indirizzo di saluto del professor Renato Laganà, presidente dell’Associazione Amici del Museo Nazionale di Reggio Calabria. All’evento prenderanno parte padre Pasquale Triulcio, il professor Emiliano Scappatura e Giovanna Oro.

Nel corso della serata sono previste letture di alcune poesie tratte dalla raccolta, accompagnate da momenti di intrattenimento musicale, per offrire al pubblico un’occasione di incontro con l’opera e con la sensibilità artistica dell’autrice.

“Nata in un giorno sbagliato”: 55 poesie che raccontano un percorso di vita

“Nata in un giorno sbagliato”, pubblicato da Libritalia, è una silloge composta da 55 componimenti poetici, scritti da Minella Bellantonio in momenti differenti della propria vita. Attraverso i suoi versi, l’autrice esplora sentimenti, esperienze personali e situazioni che accompagnano il percorso umano, trasformandoli in espressione poetica. Come evidenziato dal professor Renato Laganà nella sua testimonianza, i componimenti raccontano “il flusso di sentimenti di un percorso di vita che non si ferma di fronte agli ostacoli ma li affronta con l’anima di un artista che oltre alle pennellate sintetiche cui ci ha abituati, custodisce nella sua interiorità l’arte di interpretare le situazioni della vita con l’artigianalità del poeta”.

Chi è Minella Bellantonio, la scrittrice e poetessa reggina

Minella Bellantonio è nata a Reggio Calabria, città nella quale vive tuttora. Già docente di Italiano e Storia negli Istituti Tecnici, ha collaborato per molti anni con la rivista Calabria Sconosciuta. Nel 2023 ha pubblicato la silloge poetica “Un lieve segno di poesia”, alla quale hanno fatto seguito le opere narrative “Il tempo del silenzio”, “Movimento di valzer” e “Là dove cresce il ficodindia”. Con “Nata in un giorno sbagliato”, Bellantonio torna alla poesia, proponendo una nuova raccolta che riunisce componimenti nati in diverse fasi della sua esperienza personale e artistica.

Come partecipare alla presentazione

La presentazione del libro si terrà lunedì 26 ottobre 2026, alle ore 18, presso la sala conferenze Mons. Ferro, in via Tommaso Campanella 63 a Reggio Calabria, accanto alla Libreria San Paolo.

L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili.