Reggio Calabria, mense scolastiche: Cannizzaro e Iatì annunciano refettori regolarizzati e nuovo menù certificato dall’ASP

Refettori scolastici regolarizzati, nuovo menù certificato dall’ASP e rafforzamento dei controlli sulla qualità della refezione. Sono le principali novità annunciate dall’Amministrazione comunale di Reggio Calabria nel corso di un incontro con la stampa al quale hanno partecipato il sindaco Francesco Cannizzaro e l’assessore all’Istruzione Filomena Iatì. Al centro dell’incontro, la sicurezza e la regolarità del servizio mensa nelle scuole cittadine, le procedure amministrative completate in collaborazione con l’Azienda Sanitaria Provinciale e le modifiche all’offerta alimentare destinate a entrare in vigore a partire dal 3 novembre. Il Comune ha inoltre illustrato il ruolo della nuova Commissione mensa, insediatasi la scorsa settimana, e confermato la prosecuzione delle attività di verifica nelle strutture scolastiche, anche attraverso sopralluoghi senza preavviso.

Mense scolastiche a Reggio Calabria, completata la regolarizzazione dei refettori

Uno degli interventi principali riguarda la regolarizzazione amministrativa dei refettori scolastici, realizzata attraverso la collaborazione tra gli uffici comunali e l’ASP di Reggio Calabria. Il percorso ha previsto l’espletamento degli adempimenti necessari, comprese le Segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), presentate attraverso il SUAP, lo Sportello unico per le attività produttive. Durante l’incontro con i giornalisti, il sindaco Francesco Cannizzaro ha mostrato la delibera dell’ASP che certifica la regolarità dei refettori nei quali vengono somministrati e consumati i pasti degli alunni. Il primo cittadino ha chiarito la distinzione tra le verifiche amministrative e strutturali effettuate e le valutazioni sulla qualità degli alimenti. “Non siamo andati ovviamente a certificare la qualità del cibo, ma siamo andati a vedere e a controllare il funzionamento di tutto il sistema”, ha dichiarato Cannizzaro. Il sindaco ha inoltre ringraziato la Direzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale e la struttura dell’ASP per la collaborazione assicurata e per la tempestività nello svolgimento delle attività necessarie.

Dal 3 novembre arriva il nuovo menù certificato dall’ASP

La seconda novità riguarda direttamente l’alimentazione degli studenti. A partire da martedì 3 novembre, nelle mense scolastiche di Reggio Calabria sarà introdotto un nuovo menù predisposto con il coinvolgimento dell’ASP e certificato dall’Azienda sanitaria. Secondo quanto comunicato dall’Amministrazione, si tratta della prima volta in cui il menù delle mense scolastiche cittadine viene definito attraverso questo percorso di collaborazione con l’Azienda Sanitaria Provinciale. La revisione dell’offerta alimentare è stata richiesta dal Comune dopo il completamento delle procedure relative alla regolarità dei refettori. Il nuovo menù è stato elaborato con l’obiettivo di proporre un’alimentazione ispirata ai principi della dieta mediterranea e conforme alle disposizioni previste in materia di refezione scolastica. Tra le modifiche annunciate figura anche l’eliminazione del tortino di pesce, una delle preparazioni che aveva ricevuto critiche e registrato uno scarso gradimento tra gli alunni.

Filomena Iatì: “per la prima volta un menù voluto e certificato dall’ASP”

Sulle attività amministrative e organizzative si è soffermata l’assessore all’Istruzione Filomena Iatì, che ha ripercorso le operazioni svolte per assicurare l’avvio del servizio mensa e la sistemazione dei refettori scolastici. L’assessore ha ricordato le difficoltà affrontate nella fase iniziale e il lavoro condotto con gli uffici competenti, attraverso le procedure del SUAP e il confronto con l’Azienda sanitaria. “Per la prima volta a Reggio Calabria i bambini potranno appunto usufruire di un menù voluto e certificato dall’ASP”, ha sottolineato Iatì. L’assessore ha evidenziato l’importanza del dialogo sviluppato con l’ASP e ha rivolto un ringraziamento anche all’assessore Demetrio Marino per il contributo fornito nel percorso di regolarizzazione delle strutture. Il nuovo menù rappresenta quindi uno degli elementi principali della riorganizzazione illustrata dall’Amministrazione, affiancandosi agli interventi amministrativi già completati.

Controlli sulla qualità dei pasti dopo le segnalazioni dei genitori

Nel corso dell’incontro è stata affrontata anche la questione della qualità del cibo somministrato nelle mense scolastiche, oggetto di segnalazioni da parte di alcuni genitori e di interventi nel dibattito consiliare. L’Amministrazione ha spiegato di avere avviato un’attività di verifica attraverso sopralluoghi nelle scuole, ai quali hanno preso parte il sindaco, l’assessore all’Istruzione e alcuni consiglieri comunali. La questione ha suscitato anche contestazioni da parte di esponenti dell’opposizione consiliare, in relazione alla gestione del servizio e alle criticità segnalate. Secondo quanto riferito dal sindaco Cannizzaro, nella maggior parte delle scuole visitate sono stati raccolti riscontri positivi da parte degli alunni e del personale docente, pur essendo emerse alcune situazioni sulle quali l’Amministrazione è intervenuta. Il primo cittadino ha precisato che le visite avevano lo scopo di verificare il funzionamento complessivo del servizio e non di sostituirsi alle competenze tecniche e sanitarie degli organismi preposti ai controlli.

Commissione mensa a Reggio Calabria, coinvolti genitori, insegnanti e specialisti

Un altro passaggio riguarda l’insediamento della Commissione mensa, avvenuto la scorsa settimana, con la definizione anche della nuova presidenza dell’organismo. La Commissione comprende rappresentanti dei genitori e dei docenti, insieme a un nutrizionista indicato dall’ASP e a un tecnologo alimentare dell’Università Mediterranea. Il suo compito sarà contribuire al monitoraggio del servizio di refezione scolastica, raccogliere osservazioni e segnalazioni e supportare l’Amministrazione comunale nell’individuazione di eventuali criticità. L’assessore Filomena Iatì ha espresso apprezzamento per l’atteggiamento costruttivo emerso durante la seduta di insediamento e ha auspicato che la Commissione possa riunirsi frequentemente, mantenendo un confronto continuativo con il settore Istruzione e con gli organi competenti. L’obiettivo è rafforzare il coinvolgimento delle famiglie e della comunità scolastica nella verifica del funzionamento del servizio.

Posate nelle mense scolastiche, prevista la possibilità di utilizzare quelle monouso

Durante l’incontro è stata affrontata anche la questione delle posate utilizzate nei refettori scolastici, con particolare riferimento alle strutture dotate di lavastoviglie. Il sindaco Cannizzaro ha riferito di aver acquisito la disponibilità della società incaricata del servizio a fornire posate monouso anche nelle scuole che dispongono di lavastoviglie, qualora si verifichino problemi di funzionamento degli apparecchi oppure i risultati del lavaggio non siano idonei. Si tratta di una soluzione prevista per affrontare eventuali situazioni operative che potrebbero emergere durante lo svolgimento del servizio mensa. La disponibilità della società è stata illustrata dal sindaco nell’ambito delle misure destinate a garantire attenzione agli aspetti igienici e organizzativi della refezione.

Cannizzaro conferma i sopralluoghi senza preavviso nelle scuole

Le verifiche sull’organizzazione delle mense scolastiche proseguiranno anche dopo la regolarizzazione dei refettori e l’introduzione del nuovo menù. Il sindaco Francesco Cannizzaro ha infatti confermato l’intenzione di continuare a effettuare sopralluoghi senza preavviso nelle strutture scolastiche della città, mantenendo un’attività di controllo sul funzionamento del servizio. Le verifiche saranno affiancate dall’attività degli organismi competenti e dalla collaborazione con l’Azienda Sanitaria Provinciale. Il primo cittadino ha ribadito che il superamento delle questioni già individuate non comporterà una riduzione dell’attenzione da parte dell’Amministrazione. “La qualità, la sicurezza, la regolarità del cibo e del funzionamento delle mense dei nostri ragazzi è una priorità assoluta”, ha dichiarato Cannizzaro.