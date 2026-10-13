Reggio Calabria, McDonald’s cerca 20 lavoratori: due giorni di Job Day a Palazzo Alvaro

Nuove opportunità di lavoro a Reggio Calabria, dove Dreams Burger, per McDonald’s Reggio Calabria, è alla ricerca di 20 unità di personale da impiegare nel settore della ristorazione veloce. Per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro è stato organizzato un Job Day, in collaborazione con il Centro per l’Impiego di Reggio Calabria. L’iniziativa rappresenta un’occasione per quanti sono alla ricerca di un’occupazione nel territorio reggino e desiderano conoscere le opportunità professionali disponibili nel settore dei fast food. L’evento si svolgerà nel cuore della città e sarà articolato in due giornate, domani sarà presente anche il sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro.

McDonald’s Reggio Calabria, Job Day il 14 e 15 ottobre: dove e a che ora

L’appuntamento è fissato per mercoledì 14 e giovedì 15 ottobre 2026, presso Palazzo Alvaro a Reggio Calabria. La prima giornata, mercoledì 14 ottobre, si svolgerà dalle ore 9:00 alle ore 16:30, mentre la seconda, giovedì 15 ottobre, è prevista dalle ore 9:00 alle ore 13:00. L’iniziativa è promossa da Dreams Burger per McDonald’s Reggio Calabria, con la collaborazione del Centro per l’Impiego, nell’ambito delle attività dedicate a favorire l’accesso alle opportunità occupazionali sul territorio.

Le figure ricercate e come candidarsi per i 20 posti di lavoro

Sono 20 le figure professionali ricercate per attività di servizio nei fast food. L’annuncio è rivolto a chi è interessato a lavorare nel settore della ristorazione, ma per conoscere nel dettaglio i profili richiesti, i requisiti necessari e le modalità di candidatura è necessario consultare le informazioni ufficiali dell’iniziativa. Gli interessati possono accedere ai dettagli attraverso il QR Code presente nella locandina del Job Day, che rimanda alle indicazioni per candidarsi.

Per chi cerca lavoro a Reggio Calabria, dunque, quello del 14 e 15 ottobre è un appuntamento da segnare in calendario: due giornate dedicate alle opportunità occupazionali offerte da Dreams Burger per McDonald’s, con 20 posizioni da ricoprire. Ulteriori informazioni sono disponibili attraverso i canali del Centro per l’Impiego della Regione Calabria e sul portale istituzionale lavoro.regione.calabria.it.

