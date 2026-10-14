Reggio Calabria, McDonald’s apre un nuovo locale in pieno centro e cerca personale: ecco dove, quando e come candidarsi

Un nuovo McDonald’s aprirà i battenti nel cuore di Reggio Calabria. La nota catena internazionale di fast food si prepara ad ampliare la propria presenza in città con l’apertura di un nuovo punto vendita sul Corso Garibaldi, una delle principali arterie commerciali del centro cittadino. Il nuovo locale sorgerà nei pressi dell’Agenzia delle Entrate, in una posizione centrale, lungo una delle strade più frequentate dai reggini per lo shopping, le passeggiate e le attività quotidiane. La nuova apertura è prevista tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre 2026, anche se al momento non è stata indicata una data ufficiale per l’inaugurazione.

L’arrivo del nuovo McDonald’s rappresenta una novità per il panorama commerciale del centro di Reggio Calabria, che si prepara ad accogliere un altro marchio internazionale della ristorazione. La posizione scelta, lungo il Corso Garibaldi, potrebbe favorire una significativa affluenza di clienti, grazie alla presenza di attività commerciali, uffici e servizi e al continuo passaggio di cittadini che caratterizza questa zona della città.

McDonald’s assume a Reggio Calabria: 20 posti di lavoro e selezioni a Palazzo Alvaro

La notizia dell’imminente apertura arriva in concomitanza con una nuova iniziativa dedicata all’occupazione. McDonald’s Reggio Calabria, attraverso Dreams Burger, è alla ricerca di 20 lavoratori da impiegare nel settore della ristorazione veloce. Per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro è stato organizzato un Job Day a Palazzo Alvaro, sede della Città Metropolitana di Reggio Calabria, in collaborazione con il Centro per l’Impiego. Le selezioni si svolgono in due giornate, oggi e domani giovedì 15 ottobre 2026, con l’obiettivo di individuare personale interessato a intraprendere un percorso lavorativo nel settore della ristorazione. L’iniziativa assume particolare interesse anche alla luce della prossima apertura del nuovo punto vendita sul Corso Garibaldi, sebbene non sia stato specificato ufficialmente se tutte le posizioni ricercate siano destinate proprio alla nuova struttura.

Job Day McDonald’s a Reggio Calabria: orari e modalità di partecipazione

Il Job Day di McDonald’s si svolge presso Palazzo Alvaro, nel centro di Reggio Calabria. La prima giornata quella di oggi è iniziata questa mattina alle 9:00 e terminerà alle 16:30, mentre la seconda domani, giovedì 15 ottobre, si terrà dalle ore 9:00 alle 13:00. All’iniziativa, nella giornata di oggi ha partecipato anche il sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro. Le 20 posizioni lavorative riguardano attività di servizio nel settore dei fast food. Per conoscere i requisiti richiesti, le caratteristiche delle figure professionali ricercate e le modalità di candidatura, gli interessati possono consultare le informazioni ufficiali attraverso il QR Code presente nella locandina dell’iniziativa. Ulteriori dettagli sono disponibili anche attraverso i canali del Centro per l’Impiego della Regione Calabria e il portale istituzionale dedicato alle politiche del lavoro.

Nuovo McDonald’s sul Corso Garibaldi, una novità per il centro di Reggio Calabria

La prossima apertura di McDonald’s sul Corso Garibaldi si inserisce nel panorama delle attività commerciali e della ristorazione del centro cittadino, in un’area che rappresenta da sempre uno dei principali punti di riferimento per la vita quotidiana di Reggio Calabria. La scelta di una posizione così centrale potrebbe contribuire ad ampliare ulteriormente l’offerta di ristorazione, rivolgendosi non soltanto ai giovani e alle famiglie, ma anche ai lavoratori, agli studenti e a quanti frequentano abitualmente il centro. L’arrivo di una nuova attività commerciale rappresenta inoltre un potenziale elemento di interesse per l’occupazione e per la vitalità economica della zona. Il Corso Garibaldi, con la sua concentrazione di negozi, uffici e luoghi di aggregazione, si prepara dunque ad accogliere una nuova insegna della ristorazione internazionale.

Quando apre il nuovo McDonald’s a Reggio Calabria?

L’indicazione temporale per l’apertura del nuovo McDonald’s di Reggio Calabria è quella compresa tra gli ultimi giorni di novembre e i primi di dicembre 2026. Non è ancora stata comunicata una data precisa per il taglio del nastro, ma la prospettiva è quella di vedere il nuovo ristorante operativo in tempo per il periodo delle festività natalizie, quando il centro cittadino registra tradizionalmente un’importante presenza di persone.

Nel frattempo, l’attenzione è rivolta alle selezioni per i 20 posti di lavoro organizzate a Palazzo Alvaro, un’opportunità concreta per chi desidera trovare occupazione nel settore della ristorazione. Tra nuove assunzioni e un’apertura attesa sul Corso Garibaldi, McDonald’s torna così al centro dell’attenzione a Reggio Calabria, con una novità destinata a interessare il commercio e la vita del centro cittadino.

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