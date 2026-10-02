Reggio Calabria, maxi trasporti eccezionali sulla A2: Anas monitora il viadotto Torbido con droni e sensori | FOTO e VIDEO

Anas ha eseguito il monitoraggio strumentale del viadotto “Torbido”, situato al km 6,988 della A2 Diramazione Reggio Calabria, in occasione del transito di due trasporti eccezionali del peso di 86,15 e 89,65 tonnellate. Il viadotto “Torbido” ha uno sviluppo di circa 354 metri ed è composto da 11 campate, di cui 5 a graticcio lato Salerno e 3 lato Reggio con luce di 27 metri, e 3 campate centrali ad arco di 43 metri. L’opera è stata interamente monitorata dai tecnici della Struttura Territoriale Calabria, con modalità mista statica e dinamica, mediante stazione di monitoraggio e supporto droni.

La procedura ha previsto l’ispezione pre-transito, il rilievo degli abbassamenti e dei ritorni elastici nei punti significativi durante il transito notturno e l’ispezione post-transito. Le verifiche hanno consentito di valutare il comportamento elastico della struttura, in conformità alla modellazione FEM (Finite Element Method). Anas (Gruppo FS) ricorda che “Quando sei alla guida tutto può aspettare!” – “Guida e Basta!”. Per una mobilità informata chiama il Servizio Clienti “Pronto Anas” al numero verde gratuito 800.841.148.