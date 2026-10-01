Reggio Calabria, maxi operazione antimafia: 12 misure cautelari, 7 arresti in carcere

Operazione del Gruppo Carabinieri di Gioia Tauro: 7 persone sono finite in carcere e 5 ai domiciliari. Le accuse contestate, a vario titolo, comprendono associazione mafiosa, estorsione aggravata, violenza privata, detenzione illegale di armi e spaccio di droga. Alle 11:30 la conferenza stampa a Reggio Calabria

Arresti carabinieri
Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © StrettoWeb

Questa mattina, nella provincia di Reggio Calabria, i militari del Gruppo Carabinieri di Gioia Tauro hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali, emessa dal Tribunale di Reggio Calabria – Ufficio G.I.P.-G.U.P., nei confronti di 12 soggetti, 7 dei quali destinatari della custodia cautelare in carcere e 5 sottoposti agli arresti domiciliari, ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere di tipo mafioso, estorsione aggravata, violenza privata aggravata, detenzione illegale di armi e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Ulteriori dettagli saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle 11:30 di questa mattina presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria.

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