Reggio Calabria, masterclass di ginnastica ritmica con Gaia Mancini: alta specializzazione al servizio delle giovani atlete

Portare l’alta specializzazione direttamente sul territorio e trasformarla in un’occasione concreta di crescita per le giovani ginnaste. È questo il significato della Masterclass di ginnastica ritmica con Gaia Mancini, svoltasi il 30 settembre al Parco Caserta di Reggio Calabria nell’ambito del percorso di valorizzazione della disciplina promosso da ASC Calabria. La giornata ha messo al centro non soltanto il perfezionamento tecnico, ma anche il confronto tra società, la condivisione delle competenze e la possibilità per atlete di età e livelli differenti di entrare in contatto con metodi e standard propri dell’alta specializzazione. L’iniziativa è nata dalla volontà del presidente ASC Calabria Antonio Eraclini, insieme ad Andrea Meduri e alla responsabile del Settore Ginnastica Ritmica ASC Calabria, dott.ssa Benedetta Lombardi, con l’obiettivo di creare opportunità reali di formazione sul territorio e mettere esperienze di alto profilo a disposizione delle giovani generazioni.

Gaia Mancini tra Serie A1, percorso ROG e competizioni internazionali

Protagonista della giornata è stata Gaia Mancini, ginnasta plurititolata con esperienza nella massima Serie A1 italiana e un percorso costruito all’interno di contesti di alta specializzazione. Nonostante la giovane età, Mancini vanta infatti un curriculum già particolarmente rilevante, maturato anche attraverso l’esperienza nelle Accademie e il lavoro con tecniche di assoluto prestigio come Kristina Ghiurova e Julieta Cantaluppi. Dal 2024 è stata inserita nel contesto delle ginnaste ROG – Road to Olympic Games, percorso rivolto allo sviluppo delle atlete di interesse nazionale in prospettiva di alto livello. Il suo curriculum comprende inoltre importanti esperienze oltre i confini italiani, con la partecipazione a competizioni internazionali in rappresentanza dell’Italia e presenze, in qualità di ginnasta straniera, nella Serie A1 spagnola e nella Serie A1 francese.

Si tratta di un bagaglio costruito attraverso anni di allenamento, disciplina, competizioni nazionali e internazionali e confronto quotidiano con standard tecnici particolarmente elevati. Un’esperienza che oggi rappresenta un patrimonio anche per il territorio calabrese, dal momento che Gaia Mancini è già parte del progetto di alta specializzazione di ASD Reggio Ritmica. La sua presenza all’interno della società costituisce un valore aggiunto per le giovani ginnaste impegnate nei percorsi agonistici, che possono confrontarsi direttamente con un’atleta abituata ai ritmi e alle richieste della Serie A e del panorama internazionale. La Masterclass ha quindi consentito di trasferire parte di questo patrimonio di competenze a un gruppo più ampio di partecipanti, trasformando l’allenamento in una vera esperienza di formazione.

Il ponte tra alta specializzazione e settore promozionale

A rendere ancora più significativa la giornata è stata la presenza, nel ruolo di “ginnaste dimostratrici” al fianco di Gaia Mancini, di alcune atlete del settore agonistico Gold di ASD Reggio Ritmica: Beatrice Fazzari, Gaia Fiore, Marta Anghelone e Sylvie Romeo. Le giovani ginnaste hanno affiancato Mancini durante il lavoro della Masterclass, contribuendo alla dimostrazione pratica degli elementi e delle proposte tecniche rivolte alle partecipanti. La scelta ha permesso di creare un collegamento diretto tra alta specializzazione, attività agonistica e settore promozionale, mettendo insieme da una parte l’esperienza di una ginnasta abituata ai massimi livelli nazionali e internazionali e dall’altra giovani atlete già inserite in un percorso agonistico strutturato.

Alla giornata del 30 settembre hanno partecipato le atlete di ASD Briritmica e ASD Reggio Ritmica, provenienti sia dai settori promozionali sia da quelli agonistici. Proprio questa eterogeneità è stata uno degli elementi qualificanti della Masterclass, perché ha consentito di estendere un’esperienza di alto livello anche alle ginnaste più giovani e a chi sta ancora costruendo i primi tasselli del proprio percorso sportivo. Allenarsi accanto a un’atleta abituata alle competizioni di Serie A e agli appuntamenti internazionali ha significato poter osservare da vicino non soltanto gli aspetti tecnici, ma anche metodo, precisione, disciplina, qualità del movimento, gestione dell’allenamento e mentalità richiesta dall’alto livello.

ASC Calabria punta sulla formazione e sulla rete tra società

La Masterclass si è così trasformata in un momento di crescita condivisa, nel quale il confronto tra percorsi e società differenti ha rappresentato un’occasione di arricchimento reciproco. La direzione indicata da ASC Calabria è quella di continuare a creare appuntamenti in cui le associazioni possano incontrarsi, confrontarsi e beneficiare di professionalità ed esperienze di alto profilo, contribuendo allo sviluppo dell’intero movimento ginnico regionale. La presenza di una ginnasta con il percorso di Gaia Mancini, tra Serie A1, progetto ROG, competizioni internazionali con l’Italia ed esperienze agonistiche in Spagna e Francia, assume così un valore che supera la singola giornata di stage e dimostra come l’alta specializzazione possa essere resa accessibile al territorio.

La partecipazione delle ginnaste dimostratrici ha inoltre testimoniato la volontà di costruire un sistema nel quale l’esperienza acquisita possa essere progressivamente condivisa, generando un circuito virtuoso tra atlete di età e livelli differenti. Il progetto è sostenuto dalla visione del presidente ASC Calabria Antonio Eraclini, dall’impegno di Andrea Meduri e dal lavoro tecnico e progettuale della responsabile del Settore Ritmica dott.ssa Benedetta Lombardi. L’obiettivo indicato è chiaro: fare rete, investire nella formazione e mettere competenze ed eccellenze al servizio delle giovani generazioni, creando sul territorio occasioni capaci di favorire una crescita più ampia e strutturata della ginnastica ritmica.