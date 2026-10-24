Reggio Calabria, lutto nel mondo della pallavolo: è morto Carlo Calabrò, ex presidente FIPAV

Profondo cordoglio per la scomparsa dell'avvocato Carlo Calabrò, già presidente della FIPAV Calabria e figura di riferimento della pallavolo regionale. Il Comitato Territoriale di Reggio Calabria si stringe attorno alla famiglia nel ricordo della sua passione e dedizione allo sport

lutto Avv. Carlo Calabrò

“Il mondo della pallavolo reggina si stringe con profondo cordoglio attorno alla famiglia Calabrò per la scomparsa dell’Avv. Carlo Calabrò, già Presidente del CR FIPAV Calabria. Carlo, uomo perbene, e stimato ha ricoperto con dedizione e passione diversi incarichi nel movimento pallavolistico del territorio, culminando la sua carriera pallavolista proprio alla guida della FIPAV Calabria. Il Presidente, i Consiglieri e tutti i componenti delle Commissioni del Comitato Territoriale FIPAV di Reggio Calabria, in questo momento di grande dolore, esprimono alla famiglia le più sentite condoglianze”. Lo afferma in una nota la Fipav RC.

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