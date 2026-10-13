Reggio Calabria, l’UGL Metalmeccanici torna alla Hitachi Rail dopo anni: eletta una nuova rappresentante sindacale

“Straordinario risultato per l’UGL Metalmeccanici alle elezioni per il rinnovo delle Rappresentanze sindacali unitarie (RSU) nello stabilimento Hitachi Rail di Reggio Calabria. La lista UGL Metalmeccanici ha ottenuto il 16,5% delle preferenze, riportando, dopo diversi anni, la propria rappresentanza sindacale all’interno del sito produttivo reggino. Un risultato tutt’altro che scontato, maturato in una fase particolarmente complessa per le dinamiche sindacali all’interno dello stabilimento, che testimonia la fiducia accordata dai lavoratori alla nostra organizzazione e premia il lavoro portato avanti sul territorio con una nuova squadra”. A commentare l’esito della consultazione sono Giuseppe Chiarolla, segretario provinciale UGL Metalmeccanici e Teodoro Colica, segretario regionale UGL Metalmeccanici, che dichiarano:

“Il ritorno dell’UGL Metalmeccanici all’interno dello stabilimento Hitachi Rail di Reggio Calabria rappresenta un traguardo significativo, raggiunto grazie all’impegno, alla determinazione e al lavoro svolto in questi mesi. Il 16,5% delle preferenze è un segnale importante di fiducia da parte dei lavoratori, soprattutto considerando il contesto complesso nel quale si sono svolte le elezioni. Desideriamo ringraziare tutti i lavoratori che hanno scelto di credere nella nostra organizzazione, la commissione elettorale per il lavoro svolto e, in modo particolare, tutti i candidati e la neoeletta RSU Pasquale Casile, che sarà chiamata a rappresentare le istanze e le esigenze dei dipendenti all’interno dello stabilimento. Questo risultato ci responsabilizza ulteriormente e ci spinge a proseguire con ancora maggiore determinazione il nostro impegno sindacale”.

Sull’esito delle elezioni interviene anche Antonio Spera, segretario nazionale UGL Metalmeccanici, che esprime soddisfazione per il risultato raggiunto e rivolge un ringraziamento al segretario provinciale Giuseppe Chiarolla, al segretario regionale Teodoro Colica: “dopo diversi anni, il ritorno dell’UGL Metalmeccanici nello stabilimento di Reggio Calabria rappresenta un risultato importante, che accogliamo con soddisfazione e senso di responsabilità. Il 16,5% delle preferenze dimostra che il lavoro svolto dalla nostra squadra ha trovato ascolto e consenso tra i lavoratori. Voglio ringraziare tutti coloro che si sono impegnati per raggiungere questo obiettivo e quanti hanno scelto di sostenere la nostra organizzazione. Non consideriamo questo risultato un punto di arrivo, ma un punto di partenza. La presenza sindacale che abbiamo riconquistato sarà uno strumento concreto per ascoltare i lavoratori, tutelarne i diritti e affrontare le criticità che interessano il sito produttivo. Lo stabilimento Hitachi Rail di Reggio Calabria riveste un ruolo importante all’interno del gruppo.

Negli ultimi anni, tuttavia, non sono mancate situazioni complesse, soprattutto per quanto riguarda le aziende dell’indotto. In questo ambito, desta particolare preoccupazione il ricorso massiccio alla cassa integrazione da parte di alcune imprese, rispetto al quale chiediamo chiarezza e trasparenza sui criteri adottati. Come UGL Metalmeccanici, intendiamo attivarci per chiedere incontri sia ai vertici di Hitachi Rail sia alle aziende dell’indotto coinvolte, con l’obiettivo di ottenere risposte puntuali, approfondire le ragioni delle decisioni assunte e tutelare i lavoratori interessati. Non è accettabile che questioni così delicate vengano affrontate senza un confronto adeguato e senza le necessarie garanzie per chi rischia di subire le conseguenze di queste scelte”.