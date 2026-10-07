Reggio Calabria, l’ordinanza del Sindaco: divieto di balneazione in un tratto della costa | DETTAGLI

Il Sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro, con una ordinanza del 6 ottobre 2026, ha ufficializzato il divieto temporaneo di balneazione nel tratto costiero denominato “Catona – Centro Svizzero” con decorrenza immediata e fino all’adozione di apposita ordinanza di revoca, conseguente alla conclusione degli interventi di ripristino ed alla ripresa del regolare funzionamento dell’impianto di depurazione di Campo Calabro. I motivi sono da ricercare nell’immissione nella pubblica fognatura di materiale contenente idrocarburi, in fase libera ed emulsionata, in concomitanza con precipitazioni intense e con portate influenti elevate. Fatti che hanno determinato la tracimazione di refluo contaminato presso l’impianto di depurazione di Campo Calabro.

Questa l’ordinanza integrale:

“In data 23 settembre 2026, la IAM Iniziative Ambientali Meridionali S.p.A., nella qualità di gestore dell’impianto di depurazione di Campo Calabro e della rete fognaria consortile afferente, ha rappresentato alla Citta Metropolitana di Reggio Calabria un evento rilevato il 22 settembre 2026, caratterizzato dall’immissione nella pubblica fognatura di materiale contenente idrocarburi, in fase libera ed emulsionata, in concomitanza con precipitazioni intense e con portate influenti elevate; il suddetto gestore ha inoltre comunicato che l’evento ha determinato la tracimazione di refluo contaminato presso l’impianto di depurazione di Campo Calabro, rendendo necessaria l’attivazione di interventi finalizzati alla rimozione della fase oleosa e alla gestione del refluo contaminato, nonché la presentazione, nell’ambito delle attività di emergenza e ripristino dell’impianto, di formale richiesta di bypass dei reflui in ingresso al depuratore, al fine di consentire lo svuotamento e la bonifica dei comparti interessati e di prevenire ulteriori fenomeni di tracimazione.

La Città Metropolitana di Reggio Calabria, con nota prot. 80821 del 23/09/2026 ha espresso nulla osta condizionato all’attivazione temporanea di bypass dei reflui dell’impianto di depurazione di che trattasi; in data 25 settembre 2026, si è tenuta una riunione tecnica e istituzionale, indetta con nota della Città Metropolitana prot. 80827 del 23/09/2026, volta ad affrontare l’emergenza ambientale causata dallo sversamento anomalo e ingente di idrocarburi all’interno dell’impianto di depurazione situato nel Comune di Campo Calabro e a servizio dell’area industriale; in data 29 settembre 2026, il gestore dell’impianto, ha presentato istanza di autorizzazione provvisoria in deroga ai sensi dell’art. 21 del Regolamento degli scarichi idrici della Città Metropolitana di Reggio Calabria, per la prosecuzione del bypass;

Con atto n. 162 del 30/09/2026 la Città Metropolitana di Reggio Calabria ha autorizzato provvisoriamente in deroga, lo scarico dei reflui provenienti dall’impianto di depurazione consortile sito nella zona industriale del Comune di Campo Calabro, gestito da IAM Iniziative Ambientali Meridionali S.p.A., con immissione nel corpo idrico superficiale denominato Torrente Catona, per il tempo strettamente necessario all’esecuzione delle attività di bonifica, ripristino impiantistico, riattivazione biologica e stabilizzazione del processo depurativo, secondo le fasi, le prescrizioni e le condizioni di cessazione ivi indicate;

In data 02/10/2026, su convocazione dell’Ente Città Metropolitana di Reggio Calabria prot. n. 83896 del 01/10/2026, si è tenuta una riunione operativa per il coordinamento delle attività di competenza dei diversi soggetti coinvolti e per definire il collettamento temporaneo dei reflui verso l’impianto di depurazione di Concessa.

Considerato che, in concomitanza dei suddetti interventi di ripristino del funzionamento dell’impianto di depurazione di Campo Calabro, sulla base della prescrizione fornita dall’Ente ARPACAL nell’ambito del parere obbligatorio di competenza sul rilascio dell’autorizzazione provvisoria in deroga ai sensi dell’art.21 del Regolamento degli scarichi idrici della Città Metropolitana, per il bypass temporaneo dei reflui non depurati nel torrente Catona, si rende necessario, in via precauzionale e a tutela della salute pubblica, scongiurare temporaneamente la frequentazione dei luoghi potenzialmente contaminati e l’effettuazione di attività umane eventualmente a rischio (pesca, sport, etc) ovvero interdire temporaneamente la balneazione, da parte del Comune di Reggio Calabria, nel tratto di costa denominato “Catona – Centro svizzero”, fino a successiva intervenuta comunicazione da parte dell’Ente Città Metropolitana di avvenuto ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell’impianto di depurazione di Campo Calabro;

ORDINA

per i motivi espressi in premessa e che qui s’intendono richiamati,

il divieto temporaneo di balneazione nel tratto costiero denominato “Catona – Centro Svizzero” con decorrenza immediata e fino all’adozione di apposita ordinanza di revoca, conseguente alla conclusione degli interventi di ripristino ed alla ripresa del regolare funzionamento dell’impianto di depurazione di Campo Calabro”.