Reggio Calabria, lo Stretto di Messina si prepara al Trofeo del Mediterraneo: due giorni di regate in memoria di Luca Attanasio | PROGRAMMA

Lo Stretto di Messina si prepara a ospitare un nuovo appuntamento dedicato alla vela, con equipaggi provenienti dalla Calabria e dalla Sicilia pronti a confrontarsi nelle acque antistanti il litorale reggino. Sabato 31 ottobre e domenica 1° novembre 2026 si svolgerà il Trofeo del Mediterraneo – I Trofeo Luca Attanasio, manifestazione velica promossa e coordinata dalla Lega Navale Italiana, Sezione di Reggio Calabria. Le regate si terranno nello specchio acqueo di Rada Giunchi, in uno degli scenari più suggestivi del Mediterraneo, caratterizzato dalla vicinanza tra le coste calabresi e siciliane. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di promuovere la cultura del mare e la pratica della vela, valorizzando le caratteristiche dello Stretto e creando un’occasione di incontro tra sportivi, associazioni e appassionati di nautica. La manifestazione sarà inoltre dedicata alla memoria di Luca Attanasio, al quale è intitolata questa prima edizione del trofeo. Un appuntamento che unisce dunque la dimensione sportiva a quella commemorativa, con due giornate di attività in mare che vedranno protagonisti gli equipaggi partecipanti.

Il Trofeo del Mediterraneo porta la vela nello Stretto di Messina

L’evento è organizzato dalla Lega Navale Italiana – Sezione di Reggio Calabria, in collaborazione con la Federazione Italiana Vela, il Circolo Velico Reggio, il Rotary Club Reggio Calabria e la ORC. La partecipazione di equipaggi provenienti dalle due sponde dello Stretto rappresenta uno degli elementi caratterizzanti della manifestazione, pensata per favorire l’incontro tra le realtà veliche calabresi e siciliane e valorizzare il mare come luogo di sport e aggregazione. Il tratto di mare individuato per le prove è quello di Rada Giunchi, davanti alla costa di Reggio Calabria, dove le imbarcazioni saranno impegnate nelle attività previste dal programma ufficiale. La scelta dello Stretto di Messina intende mettere in risalto uno scenario marittimo di particolare valore paesaggistico, offrendo al tempo stesso un’occasione per avvicinare il pubblico alla disciplina velica e alle attività delle associazioni che operano nel settore nautico. Il Trofeo del Mediterraneo si propone così come un’iniziativa capace di coniugare la promozione sportiva con la diffusione della cultura del mare, coinvolgendo realtà associative e appassionati provenienti da entrambe le regioni.

Il programma delle regate di sabato 31 ottobre e domenica 1° novembre

Il programma della manifestazione prevede due giornate di attività, con lo stesso calendario di appuntamenti per gli equipaggi impegnati nelle prove in mare. Sabato 31 ottobre le operazioni prenderanno il via alle ore 9:30 con il briefing degli armatori, momento dedicato alle informazioni organizzative e alle indicazioni necessarie per lo svolgimento della competizione. Alle ore 10:30 è previsto il segnale di avviso della prima prova, che darà il via alle attività veliche nello specchio acqueo di Rada Giunchi. Il programma sarà riproposto anche domenica 1° novembre, con il briefing degli armatori fissato alle 9:30 e il segnale di avviso della prima prova previsto alle 10:30. Gli equipaggi avranno così a disposizione due giornate per prendere parte alla manifestazione, secondo le modalità stabilite dall’organizzazione. Lo svolgimento delle attività sarà comunque subordinato alle condizioni meteorologiche e alle disposizioni di sicurezza, che potranno incidere sul regolare avvio delle prove in mare. Un aspetto particolarmente importante per una competizione organizzata nelle acque dello Stretto, dove la valutazione delle condizioni di navigazione costituisce un elemento essenziale per la sicurezza dei partecipanti.

Con il Trofeo del Mediterraneo – I Trofeo Luca Attanasio, la Lega Navale Italiana di Reggio Calabria rinnova il proprio impegno nella promozione delle attività marinare e della pratica della vela, attraverso un appuntamento che punta a coinvolgere il mondo sportivo e associativo delle due sponde. La collaborazione con la Federazione Italiana Vela, il Circolo Velico Reggio, il Rotary Club Reggio Calabria e la ORC contribuisce alla realizzazione di una manifestazione dedicata alla valorizzazione del patrimonio marittimo dello Stretto di Messina. Le giornate del 31 ottobre e del 1° novembre rappresenteranno quindi un’occasione per celebrare il rapporto tra Reggio Calabria e il suo mare, attraverso la partecipazione degli equipaggi e la condivisione dei valori sportivi legati alla navigazione a vela. L’appuntamento è fissato nelle acque di Rada Giunchi, con l’avvio delle prime prove previsto alle 10:30 di entrambe le giornate, compatibilmente con le condizioni meteorologiche e con le necessarie disposizioni di sicurezza.