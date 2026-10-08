Reggio Calabria, lo Stocco conquista l’Aspromonte: a Roccaforte una giornata di gusto, musica e tradizioni

Lo Stocco sale in Aspromonte e fa tappa a Roccaforte del Greco. Martedì 13 ottobre, in Piazza Sgrò, debutta la prima edizione di “Sapori di Roccaforte – Degustazione dello Stocco”, una nuova iniziativa dedicata al gusto, alle tradizioni e alla valorizzazione delle eccellenze calabresi. L’idea nasce da una proposta del consigliere comunale Paolo Ferrara, sviluppata in sinergia con Francesco D’Agostino, patron di Stocco & Stocco e figura che negli ultimi venticinque anni ha contribuito a trasformare lo stocco in un vero strumento di promozione territoriale. La sua esperienza è legata alla Festa Nazionale dello Stocco di Cittanova, nata nel 2001 e giunta proprio nel 2026 alla XXV edizione: un quarto di secolo durante il quale la manifestazione è cresciuta fino a richiamare decine di migliaia di persone, costruendo il proprio successo sull’incontro fra gastronomia, identità e grande musica.

Un modello che a Roccaforte non viene semplicemente replicato, ma diventa ispirazione per costruire una manifestazione con una propria identità: lo Stocco come eccellenza calabrese che incontra l’Aspromonte e l’Area Grecanica. L’iniziativa è stata condivisa dal sindaco Ercole Nucera, dal presidente del Consiglio comunale Valentina Attinà, dal capogruppo Carmelo Pitasi e dall’intero Consiglio comunale. Una convergenza che assume un significato che va oltre il singolo appuntamento: «quando maggioranza e minoranza riescono a lavorare insieme su iniziative utili al territorio, la politica recupera la sua funzione più autentica, quella di costruire opportunità per la comunità».

In questo percorso Paolo Ferrara si conferma propulsore di idee e progettualità, con l’obiettivo di trasformare proposte concrete in occasioni di promozione per Roccaforte, mettendo in rete istituzioni, imprese ed esperienze di successo del territorio. Alle ore 13.00, Piazza Sgrò ospiterà la Degustazione dello Stocco, con Stocco & Stocco protagonista di un viaggio nei sapori e nella cultura di uno dei prodotti più rappresentativi della tradizione gastronomica calabrese.

“Quando ho pensato allo Stocco a Roccaforte – dichiara Paolo Ferrara – l’idea mi è sembrata quasi una provocazione: se il mare non arriva a Roccaforte, facciamo arrivare a Roccaforte uno dei suoi sapori più straordinari! Da lì, insieme a Francesco D’Agostino, è nata un’idea che abbiamo immediatamente trasformato in progetto. Francesco ha dimostrato in venticinque anni che attorno a un prodotto della tradizione si possono costruire cultura, turismo, promozione e identità. Portare questa esperienza nel nostro borgo significa mettere Roccaforte dentro una rete di eccellenze e far conoscere un territorio che ha moltissimo da raccontare”.

È proprio dal binomio enogastronomia e musica che negli anni hanno caratterizzato la Festa Nazionale dello Stocco di Cittanova, il gusto e la musica popolare saranno le due anime anche della giornata di Roccaforte. Dalle ore 16.30, infatti, Piazza Sgrò ospiterà lo spettacolo musicale “Le Strade Popolari”, con Michelangelo Giordano, Adolfo Zagari, Gino Mattiani e Natalia Melnychenko, evento messo a disposizione dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria.

“Desidero ringraziare il sindaco metropolitano Francesco Cannizzaro prosegue Ferrara per l’attenzione riservata anche ai nostri territori e per aver consentito di arricchire la giornata con lo spettacolo musicale. È esattamente questa la direzione che vogliamo seguire: unire le eccellenze gastronomiche alle tradizioni musicali e popolari, trasformando una manifestazione in un racconto della nostra Calabria”.

La prima edizione di “Sapori di Roccaforte” vuole così essere molto più di una degustazione: l’inizio di un percorso capace di fare del borgo un luogo nel quale sapori, cultura, musica e identità diventano strumenti di aggregazione e promozione territoriale. Ferrara conclude con un invito: “Martedì vogliamo vedere Piazza Sgrò piena di persone. Roccaforte deve tornare ad essere un luogo nel quale vale la pena arrivare, fermarsi e ritornare. Questa prima edizione nasce con un’ambizione semplice ma grande: far assaggiare lo Stocco e, insieme allo Stocco, far scoprire Roccaforte. Perché le tradizioni non appartengono soltanto ai luoghi in cui sono nate: appartengono a chi sa custodirle, condividerle e farle vivere. Il 13 ottobre cominciamo da qui”.