Reggio Calabria, l’intelligenza artificiale entra in Parlamento, giustizia e PA: esperti a confronto in “IA e Riserve di Umanità”

L’intelligenza artificiale e il suo impatto sulle istituzioni, sulla giustizia e sulla pubblica amministrazione saranno al centro del primo appuntamento del nuovo corso dell’Istituto di formazione Politico-Sociale Mons. Lanza, in programma venerdì 23 ottobre, alle ore 18:00, presso l’Aula Magna Farias. L’incontro inaugurerà le attività formative per l’anno 2026-2027 e sarà dedicato al tema “IA e Riserve di Umanità”, con particolare attenzione al rapporto tra le nuove tecnologie e alcuni settori fondamentali della vita istituzionale: Parlamento, giustizia e pubblica amministrazione.

Intelligenza artificiale e istituzioni: quattro esperti dell’Università Mediterranea a confronto

Il primo incontro si svolgerà attraverso una tavola rotonda che vedrà la partecipazione di quattro relatori dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, provenienti da diversi ambiti scientifici e accademici. Interverrà il prof. Francesco Buccafurri, ordinario di Ingegneria Informatica presso il Dipartimento DIIES dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria. Tra i relatori anche il prof. Francesco Manganaro, ordinario di Diritto Amministrativo presso il Dipartimento DIGIES dello stesso Ateneo.

Alla tavola rotonda parteciperà inoltre la prof.ssa Nadia Mammone, associata di Elettrotecnica presso il Dipartimento DICEAM dell’Università Mediterranea. Completerà il gruppo dei relatori la dott.ssa Carla Amaddeo, dottoranda di ricerca presso il Dipartimento DIGIES dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria.