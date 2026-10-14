Reggio Calabria, le sfondano i vetri dell’auto per rubare tre melograni: incredibile furto sul lungomare di Pellaro

“Buongiorno, vorrei segnalare un episodio avvenuto ieri sul lungomare di Pellaro, a Reggio Calabria. In pieno giorno, in una zona frequentata e in presenza di numerose persone, sono stati rotti due vetri della mia auto per rubare una busta contenente tre melograni. Ho sporto denuncia ai Carabinieri e allego le fotografie dei danni. Al di là del danno economico, ciò che lascia sconcertati è la tranquillità con cui si compiono simili gesti alla luce del sole, in mezzo alla gente. Mi chiedo dove sia la sicurezza e se dobbiamo davvero abituarci a considerare tutto questo normale. Grazie per l’attenzione. Dott.ssa Rossella Spina”. E’ questa la segnalazione inviata da una cittadina di Reggio Calabria e lettrice di StrettoWeb relativamente ad un gravissimo fatto di cronaca avvenuto ieri sul lungomare di Pellaro a Reggio Calabria.